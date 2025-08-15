Qué hará SeNaSa tras DGCP anular su contratación con Farmacard

Qué hará SeNaSa tras DGCP anular su contratación con Farmacard

Fachada Senasa. Fuente externa.

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó que garantizará el acceso a medicamentos para todos sus afiliados, tras recibir la resolución RIC-0109-2025 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que deja sin efecto la contratación realizada con la empresa Farmacard, S.R.L.

La institución señaló, mediante un comunicado oficial, que se acoge con responsabilidad y respeto la decisión, y que, tal como dispone la resolución, el servicio continuará de forma ininterrumpida.

SeNaSa informó que realizará los aprestos necesarios para convocar un nuevo procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

Lee más: Anulan contratación entre SENASA y Farmacard, esto fue lo que se encontró

El organismo aseguró que actuará como garante del acceso a los medicamentos, sin que se vea comprometida la calidad ni la disponibilidad de los servicios a sus afiliados.

Asimismo, SeNaSa informó que ya inició las gestiones correspondientes para cumplir con los mandatos de la DGCP, en coordinación con los órganos competentes, a fin de asegurar una transición ordenada y transparente.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la protección del interés general.

Finalmente, SeNaSa reiteró que continuará trabajando de forma diligente para fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cumpliendo con las normativas vigentes y en estrecha colaboración con las autoridades.

