¿Qué harán las empresas chinas cerradas por el Mivhed?

Las empresas chinas afectadas por el cierre presentarán un estudio de vulnerabilidad estructural al Ministerio de la Vivienda, Habitad y Edificaciones (Mivhed), donde se evidencien las reales condiciones en que se encuentran las estructuras físicas en las que operan sus negocios y la entidad estatal se comprometió en dar respuesta en tres días, al informe presentado.

Una vez se tengan los resultados del mismo, y si se evidencia que no hay ninguna falla que represente peligro para su operación, entonces se procederá a la apertura de los establecimientos comerciales.

Además, cualquier falla mínima que pueda determinarse, se procederá de inmediato a su corrección en los plazos acordados posterior al informe. “El Mivhed se comprometió a revisar esos estudios en un plazo de tres días hábiles y darnos respuesta, y si todo está como esperamos que tiene que estar, que no hay vulnerabilidad aparente, evidente y grosera, entendemos que muy pronto tienen que ser reabiertas las tiendas chinas, independientemente de que vamos a seguir en el proceso de formalización y de regularización hasta obtener eh cualquier requisito, pedimento que el Ministerio de la Vivienda requiera”, dijo.

Esos forman parte de los acuerdos surgidos durante la reunión sostenida este lunes entre los representantes de las empresas chinas y su abogado Salvador Catrain, con el ministro del Mivhed, ingeniero Carlos Bonílla, viceministros y técnicos de la institución estatal, realizada en la sede del Ministerio.

El proceso de diálogo quedó abierto este domingo, tras los representantes legales de dos de las empresas chinas afectadas por el cierre irregular, haber suspendido una rueda de prensa para fijar su posición sobre el cierre, que afecta a miles de trabajadores.

“Si el informe demuestra y arroje, que la estructura de las tiendas no presenta vulnerabilidad grosera, aparente, evidente, será abierta”, dijo el abogado Catrain.

Informamos al país tal y como nos habíamos comprometidos anunciamos gratamente, a la opinión pública, que sostuvimos este lunes la reunión en el Ministerio de la Vivienda.

Fue una reunión deferente, donde primó la cordialidad, el diálogo y la necesidad de buscar una solución alterna al conflicto que hay con las empresas chinas cerradas. “Nos sentimos satisfechos”.

El Mived planteó como prioridad número uno cuidar a las personas y que se preocupa por la seguridad de las personas y entiende que nosotros, como como afectados con el cierre, tenemos que presentar ante las autoridades

Si ese es el resultado de los estudios de vulnerabilidad, entiendo que con la reunión de hoy llegamos a una especie de acuerdo con el Mived que se va a permitir la apertura de las tiendas, independientemente de que el estudio arroje la necesidad de corregir algunas cosas.

Dijo que la necesidad de corregir algunas cosas no quiere decir que haya vulnerabilidad evidente o aparente. En cuanto a los comercios que nosotros representamos, entendemos que esta misma semana vamos a estar presentando el estudio de vulnerabilidad ante el Mived”.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas vigentes.

El MIVHED insistió en su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de la población, destacando la necesidad de que los establecimientos cuenten con un estudio de vulnerabilidad previo a su apertura.

Desde el día del cierre, las tiendas chinas, de manera individual, han contratado a sus respectivos ingenieros estructuralistas para la elaboración de dichos estudios. Estos informes permitirán evaluar las condiciones de las edificaciones y, en los casos en que no se identifiquen fallas estructurales, proceder a la apertura de los establecimientos mientras se implementan las recomendaciones técnicas necesarias.

El encuentro fue valorado positivamente por ambas partes, marcando un paso importante hacia la apertura de las tiendas china, en un marco de seguridad, responsabilidad y cooperación institucional.