¿Qué haremos con Pujols?

Se está jugando una pelota caliente con el tema de que Albert Pujols podría ser nombrado pronto mánager de Grandes Ligas.
El tema es que además de Ahaheim, hay otros 6 equipos buscando dirigentes para el 2026.
Pujols fue memorable como pelotero, un Cooperstown, y ahora ganó en Lidom y en la Serie del Caribe.
Todo eso eleva a lo más alto sus bonos.
Pero aquí viene el problema: Pujols se comprometió con RD para dirigir en el Clásico Mundial.
Si declina esa responsabilidad podría recibir críticas de los fanáticos.
Pero yo pregunto: ¿Todos los días aparece un trabajo para ser dirigente?
Tony Peña y Manny Acta fueron mánagers, perdieron sus puestos, y luego les fue imposible volver a ocupar ese cargo. Recuerdo que Felipe Alou, luego de dirigir a los Expos, volvió a dirigir al Escogido y desde aquí regresó a los Gigantes de San Francisco. No le podemos poner un peso grande a Pujols para que rechace un trabajo de mánager.
Lo ideal es que siga con RD, pero no lo pongamos contra la pared. Aquí tenemos otros candidatos.
