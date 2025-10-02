¿Qué haremos con Pujols?

¿Qué haremos con Pujols?

Franklin Mirabal

Se está jugando una pelota caliente con el tema de que Albert Pujols podría ser nombrado pronto mánager de Grandes Ligas.

El tema es que además de Ahaheim, hay otros 6 equipos buscando dirigentes para el 2026.
Pujols fue memorable como pelotero, un Cooperstown, y ahora ganó en Lidom y en la Serie del Caribe.
Todo eso eleva a lo más alto sus bonos.

Pero aquí viene el problema: Pujols se comprometió con RD para dirigir en el Clásico Mundial.
Si declina esa responsabilidad podría recibir críticas de los fanáticos.

Pero yo pregunto: ¿Todos los días aparece un trabajo para ser dirigente?

Tony Peña y Manny Acta fueron mánagers, perdieron sus puestos, y luego les fue imposible volver a ocupar ese cargo. Recuerdo que Felipe Alou, luego de dirigir a los Expos, volvió a dirigir al Escogido y desde aquí regresó a los Gigantes de San Francisco. No le podemos poner un peso grande a Pujols para que rechace un trabajo de mánager.

  Puedes leer: ¿Quién se robará el show?

Lo ideal es que siga con RD, pero no lo pongamos contra la pared. Aquí tenemos otros candidatos.
Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

Publicaciones Relacionadas

¿Qué haremos con Pujols?
¿Qué haremos con Pujols?
2 octubre, 2025
Sosa, Pujols, Bautista y Rodríguez con 30 o más  jonrones antes del Juego de Estrellas
Sosa, Pujols, Bautista y Rodríguez con 30 o más  jonrones antes del Juego de Estrellas
1 julio, 2025
El próximo año Pujols dirigirá la tropa dominicana en el Clásico Mundial
El próximo año Pujols dirigirá la tropa dominicana en el Clásico Mundial
28 febrero, 2025
Albert Pujols aseguró que sus mejores brazos estarán disponibles para subir a la lomita
Albert Pujols aseguró que sus mejores brazos estarán disponibles para subir a la lomita
27 enero, 2025
Pujols, Beltré, Ortiz y Canó todos Estrellas en siglo del 2000
Pujols, Beltré, Ortiz y Canó todos Estrellas en siglo del 2000
14 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Pujols candidato a ser mánager de Anaheim

Pujols candidato a ser mánager de Anaheim

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo