¿Qué incluirá la nueva marca ‘Lux’ de Rosalía? Detalles de su solicitud en la UE

Rosalía solicitó a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) antes del verano proteger la marca ‘Lux’, que da nombre a su cuarto y último disco, para ropa, artículos de sonido y servicios de entretenimiento.

Según la base de datos de la Euroagencia con sede en la ciudad española de Alicante (este), la cantante formalizó antes del pasado verano, el 6 de junio, la solicitud para reservarse el uso comercial de ‘Lux’ con vistas a operar en el mercado de los 27 países de la UE.

Entre los elementos que pidió proteger Rosalía figuran camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos y cinturones, todo tipo de elementos relacionados con los aparatos de sonido y servicios de entretenimiento en los distintos soportes digitales.

Seguir leyendo: La cantante española Rosalía publicará su nuevo álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre

Esta petición aún se halla en proceso de validación y se suma a varias marcas ya registradas por la cantante española en los últimos años ante la EUIPO, como las de ‘Motomami’ y su propio nombre, ‘Rosalía’.

Rosalía proyectó este lunes por la noche la portada de su nuevo disco en las pantallas de la Plaza de Callao y la Gran Vía, en el centro de Madrid, aunque no será hasta el 7 de noviembre cuando salga a la venta.

‘Lux’ será el cuarto disco de estudio de la estrella, tras ‘Los ángeles’ (2017), ‘El mal querer’ (2018) y ‘Motomami’ (2022).