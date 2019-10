¿Qué León ganará en el PLD?

Lo sucedido en las elecciones primarias del PLD es un fenómeno que debe ser analizado con apego a la objetividad del materialismo histórico y conjugado con la objetividad del libre albedrío.

Lo sucedido en las primarias del PLD es un hecho histórico que marca un hito, que amerita un seriado de análisis. En términos figurativos, es un hecho semejante a cuando el León jefe de las manadas moradas, que ha sido tres veces ganador en distintas contiendas nacionales, pierde de un cachorro en una pelea empatada. Es como cuando el campeón lo declaran perdedor en una pelea 2 a 2. Eso no sucede, y aquí, en esta jornada electoral ha sucedido. Piensan los dominicanos, los que razonan y aún los fanáticos, que esa pelea termina en este round (léase primaria); no es concebible, esta lucha seguirá hacia otro escenario histórico.

La realidad es que en la gran selva peledeísta existen dos leones jefes, con altos rangos, y ya no caben en el mismo corral, no pueden compartir el mismo escenario.

En nuestra obra, “luchas por el poder” se puede comprender y deducir, extrapolando el tiempo, lo que sucederá: la división está a la puerta de esa organización. El expresidente Leonel sabe bien que le hicieron trampas, eso lo sabemos todos los dominicanos, como sabemos que a Peña Gómez, cuando perdió de Leonel (que era un cachorro) también le hicieron trampas; pero en esa contienda del año 1996 fueron los dos leones jefes de distintas manadas que se unieron, el entonces presidente y jefe de la manada reformista Dr. Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, jefe y creador del PLD, que unieron sus tropas y toda la sabiduría acumulada para cerrar el paso al león líder de las multitudes y del otrora PRD, Dr. José Francisco Peña Gómez; en esta ocasión se trata de unas peleas primarias, lo cual no quiere decir que el gran León de la manada peledeísta esté totalmente derrotado, la pelea decisiva está por verse y se verá en las elecciones nacionales del 2020.

No nos llamemos a engaños, nuestra sociedad es históricamente recurrente hacia el reeleccionismo, y en esta ocasión el que está enfrentando y polarizando los desmanes hacia la continuidad del poder de una manera que a ojos vistas representa acciones dictatoriales, que hace casos omisos a cualquier consideración; que impone por la fuerza o por la razón, es el León Danilo, que está sentado en la silla presidencial, pero que a partir de ahora cada día que pasa la tendencia es a perder fuerza, porque el mandato se agota, aunque ha demostrado una alta capacidad estratégica.

Ahora toca ver y analizar a la luz de los acontecimientos, que va a suceder luego que la Junta Central Electoral declare ganador al cachorro Gonzalo. No creemos que el León con tres grandes batallas ganadas se de por perdido en una pelea que empató y que no es decisiva.

Además existen un pueblo y otras fuerzas partidarias.

El fenómeno político de la presente coyuntura es para analizarlo con la frialdad que recomiendan los grandes sabios analistas… Lo determinante es estar bien alerta y observar cuáles serán los próximos pasos de las fuerzas leonelistas… Además, debemos comprender que el PLD no está solo en el escenario político nacional. Continuará… Un paso al frente!!!