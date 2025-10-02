El Gobierno presentó un balance de los principales logros alcanzados durante la gestión del presidente Luis Abinader mostrando mejoras significativas en salud, seguridad, educación, vivienda, empleo y desarrollo económico.

En una rueda de prensa, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna, resaltó que la actual administración estatal preparó el informe oficial “Logros Gestión del Gobierno Agosto 2020 – Agosto 2025”, que reúne los indicadores y cifras más relevantes de los últimos cinco años, ofreciendo a los ciudadanos una visión clara de cómo las políticas públicas han beneficiado directamente a las familias dominicanas.

Reyna destacó que durante el gobierno del presidente Abinader, la esperanza de vida al nacer aumentó de 73.5 años en 2016 a 75.1 años en 2024, mientras que la mortalidad infantil disminuyó un 30.8% y la cobertura de seguridad social creció un 110%. “Atacando la principal causa de muertes con diagnóstico oportuno y medicamentos gratuitos”, señala el informe oficial, resaltando beneficios directos.

En seguridad, explicó, la tasa de homicidios cayó a 8.3 por cada 100,000 habitantes y la tasa de feminicidios disminuyó a 1.16 en 2024, gracias a la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, operativos como “Garantía de Paz” y la incorporación de más de 4,000 nuevos agentes policiales. Esto ha permitido que los dominicanos vivan en entornos más seguros y protegidos.

El director de la DIECOM manifestó que en vivienda y servicios básicos, más de 15,000 viviendas nuevas fueron entregadas, 51,872 hogares mejorados y 532,000 personas recibieron títulos de propiedad, promoviendo seguridad jurídica y oportunidades de inversión. Asimismo, el acceso al agua potable, la electrificación rural y la conectividad a internet en hogares rurales han mejorado la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

Dijo que el gobierno ha trabajado para que más dominicanos tengan ingresos laborales dignos, y gracias a esto cerca de 900 mil personas han salido de la pobreza en los últimos cuatro años. El crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos cinco años no es casual, sino que responde a políticas claras que fortalecen la inversión extranjera, las exportaciones y la productividad de nuestro país.

Por ejemplo, citó, el PIB per cápita aumentó 34.16% desde 2019, mientras la inversión extranjera directa superó los US$4,523 millones, y las exportaciones manufactureras y agrícolas registraron cifras récord, fortaleciendo la estabilidad económica y el empleo formal.

Informó que, en educación, se extendió la cobertura de educación inicial, técnica y superior, impactando directamente a más de 4.5 millones de niños y jóvenes. Además, programas de robótica, inglés avanzado y educación técnica profesional han preparado a miles de estudiantes para los trabajos del mañana. «Todo esto, bajo la premisa de que apostar en educación de calidad es invertir en el futuro de los jóvenes del país, y por esa razón se ha ampliado la cobertura de educación inicial, técnica y superior para que todos tengan las mismas oportunidades».

Indicó que la actual gestión también ha priorizado la resiliencia climática y la transición hacia energías limpias. Entre 2020 y 2025, la capacidad instalada de energía renovable se triplicó, alcanzando 1,994 MW, mientras la proporción de hogares con menor vulnerabilidad climática aumentó significativamente. Estas iniciativas, junto a mejoras en electrificación rural, agua potable y construcción de viviendas resistentes, protegen el entorno natural y elevan la calidad de vida de las familias, garantizando comunidades más seguras y sostenibles.

De igual manera, expuso que se fortaleció la transparencia y la eficiencia institucional, aumentando el índice de efectividad gubernamental en 22.3% desde 2019 y estableciendo la primera Política Nacional de Datos Abiertos, facilitando la participación ciudadana y promoviendo un gobierno más cercano y confiable.

Reyna aseguró que estos avances reflejan una administración centrada en mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, en garantizar oportunidades para todas las familias y en fortalecer el orgullo nacional por los avances alcanzados en todos los sectores del país.

Nuevas metas

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental expresó que, el Gobierno dominicano se ha fijado metas ambiciosas para los próximos años, reafirmando su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las familias. Para 2028, se busca aumentar la esperanza de vida al nacer a 77 años, consolidando los avances en salud logrados hasta ahora. En materia de seguridad, se proyecta mantener la tasa de homicidios por debajo de 8 por cada 100,000 habitantes, garantizando entornos más seguros para todos los dominicanos.

Reyna concluyó explicando que, en lo social y económico, la meta es que la clase media represente el 50 % de la población, promoviendo mayores oportunidades de ingresos y bienestar, y aumentar la proporción de hogares con baja vulnerabilidad climática al 75 %, asegurando viviendas más seguras y resilientes frente a desastres. Además, se planea ampliar la cobertura de educación inicial, técnica y superior, fortaleciendo la formación de niños y jóvenes con habilidades para enfrentar los desafíos del futuro y garantizar la igualdad de oportunidades; entre otros objetivos presentados en el informe.