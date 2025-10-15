¿Qué medidas de seguridad acompañan el inicio de la pelota invernal 2025-2026?

Con motivo del inicio este miércoles del torneo otoño-invernal 2025-2026 o Pelota Invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República (LIDOM), la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en los cinco estadios que albergan a los equipos participantes y sus alrededores.

Este operativo tiene como objetivo garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los fanáticos que asisten a disfrutar del principal pasatiempo deportivo del país.

El vocero de la entidad, Diego Pesqueira, precisó que el Estadio está «listo para la apertura de los eternos rivales» y garantizó que estarán brindando toda la seguridad para que las personas puedan disfrutar de los partidos con tranquilidad.