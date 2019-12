¡Que no se le olvide! Metro y Teleférico de Santo Domingo tienen “horario especial” por Navidad y Año Nuevo

Hoy 24 de diciembre, así como el 25, 31 y día primero, el Metro y Teleférico de Santo Domingo estarán laborando en horario especial por las festividades de Navidad y Año Nuevo, informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Horario:

Martes 24 de Diciembre 6:00 de la mañana hasta las 8:30 de la noche.

Miércoles 25 de Diciembre 8:00 AM hasta las 10:00 PM.

Martes 31 de Diciembre 6:00 AM Hasta las 8:30 PM.

Miércoles 1 de enero de 8: 00 AM hasta las 10:00 PM

A partir del jueves 2 de enero, las operaciones comerciales se reanudarán en horario habitual de 6:00 de la mañana a 10:30 de la noche.