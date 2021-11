¿Qué opinan los abogados de los detenidos en Operación Coral 5G?

Los abogados de los detenidos por el Ministerio Público dentro de la Operación Coral 5G proclamaron su inocencia de los hechos que se le imputan de presuntos actos de corrupción administrativa.

A continuación, las opiniones sobre los abogados de los principales imputados.

Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores

El abogado del general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, Waldo Paulino, dijo que sus clientes no saben porque están siendo involucrados en este proceso.

“Mis clientes son inocentes y eso lo consagra la normativa procesal penal y ellos mantienen su inocencia de lo que se le está acusando. Ellos no saben porqué están siendo involucrados en este proceso”, precisó a la prensa.

Indicó que sus clientes fueron solicitados por el Pepca para que estuvieran presente a las 4:00 de la tarde, sin la presencia de sus abogados, violando sus derechos constitucionales

Erasmo Roger Pérez

Zacarías Payano

El abogado del coronel Erasmo Pérez Núñez, vinculado en la Operación Coral 5G, declaró este jueves la forma en la que fue apresado su cliente la noche del miércoles mediante los allanamientos realizados por el Ministerio Público.

“Me siento muy mal, porque él fue tratado como un vulgar delincuente. El fiscal con una arrogancia propia de los necios, no permitió que su abogado defensor pudiera conversar ni saber hacia dónde lo trasladaban”, manifestó el abogado Zacarías Payano.

El profesional del derecho también calificó de irregular el apresamiento de su defendido, ya que fiscal “ni siquiera tuvo la cortesía de identificarse”.

Juan Carlos Torres Robiou

El abogado del general Juan Carlos Torres Robiou calificó de «atropello» el arresto de su cliente a altas hora de la noche como parte de la Operación Coral 5G, por presunta corrupción administrativa.

“Esta detención pone en peligro a todo el que sea mencionado en una red social, lo mencione cualquier ladrón a cambio de impunidad para que meta al medio a quien le pongan por delante”, sostuvo el jurista Cándido Simón.

Señaló que el atropello no era necesario, explicando que su cliente no ocultó nada, no distrajo nada, se puso por escrito a disposición del Ministerio Público y puso el cargo en Cestur a disposición del presidente de la República.

Declaró que su cliente cada vez que fue citado compareció solo o con sus abogados, y que ayer fue voluntariamente al citatorio de Wilson Camacho.

