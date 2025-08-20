  Qué papel juega el PROTECOM en la defensa de los consumidores de energía eléctrica en RD 

En un contexto donde el acceso a la energía eléctrica es esencial para el desarrollo económico y el bienestar social, la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM) se ha consolidado como una entidad clave en la defensa de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico en República Dominicana.

¿Qué es PROTECOM?

PROTECOM es una dependencia de la Superintendencia de Electricidad (SIE), creada por la Ley 125-01, artículo 121, con la misión de atender, investigar y resolver reclamaciones de los consumidores ante irregularidades en el servicio eléctrico.

Su rol es actuar como mediador neutral entre los usuarios y las empresas distribuidoras, garantizando que se respeten los derechos establecidos por la normativa vigente.

¿Cuándo puede intervenir PROTECOM?

Los consumidores pueden acudir a PROTECOM cuando:

No reciben respuesta satisfactoria de la empresa distribuidora tras una reclamación inicial.

Enfrentan cobros excesivos , cortes no programados, o daños a artefactos eléctricos por fallas en el suministro.

, cortes no programados, o daños a artefactos eléctricos por fallas en el suministro. Requieren certificaciones sobre el estado de sus reclamaciones o sobre eventos eléctricos que afectaron sus propiedades.

Proceso de reclamación

El procedimiento es accesible y puede realizarse:

Presencialmente en oficinas y puntos expresos.

en oficinas y puntos expresos. En línea , a través de la plataforma Protecom en Línea.

, a través de la plataforma Protecom en Línea. Vía telefónica o WhatsApp, para seguimiento y consultas.

Una vez recibida la reclamación, PROTECOM investiga el caso, solicita informes técnicos y emite una decisión que puede incluir compensaciones, ajustes de facturación o recomendaciones técnicas.

Además de su función resolutiva, PROTECOM realiza campañas educativas sobre el uso eficiente de la energía, promueve el ahorro eléctrico y orienta a los ciudadanos sobre cómo prevenir conflictos con las distribuidoras.

Un aliado del consumidor

En un país donde el servicio eléctrico ha sido históricamente objeto de quejas, PROTECOM representa una vía institucional para canalizar inconformidades y exigir justicia. Su labor fortalece la transparencia del sistema eléctrico y empodera al ciudadano frente a las grandes distribuidoras.