El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó que las auditorías y procesos de supervisión realizados por organismos por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y firmas privadas, forman parte de los mecanismos establecidos para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en las instituciones del Estado.

La entidad explicó que, como administradora de riesgos de salud (ARS), está sujeta a revisiones periódicas en diversas áreas operativas y administrativas, las cuales se realizan de forma aleatoria y en distintas etapas. Estas evaluaciones tienen como objetivo fortalecer la gestión institucional y asegurar que los servicios ofrecidos a sus afiliados se mantengan dentro de los más altos estándares de calidad.

Mediante un comunicado, precisaron que en cumplimiento de la Ley 87-01, que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Senasa reafirmó su responsabilidad de garantizar el acceso oportuno, eficiente y equitativo a los servicios de salud, así como de proteger los derechos de sus afiliados. “En ese sentido, la institución continúa fortaleciendo sus sistemas de control para preservar los beneficios contemplados en el Plan Básico de Salud (PDSS)”, indica la información servida.

Asimismo, Senasa informó que, tras realizar investigaciones internas y recopilar elementos probatorios, presentó una denuncia ante los organismos competentes en respuesta a acciones lesivas contra ciudadanos por parte de terceros. La institución reiteró su respeto al debido proceso y expresó su confianza en que las autoridades llevarán a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley.

Finalmente, Senasa reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la calidad en la atención a sus afiliados, y reiteró su disposición al diálogo con la ciudadanía y los medios de comunicación, con el firme propósito de preservar la confianza y la tranquilidad de todos.