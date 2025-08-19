¿Qué pasa con una cuenta bancaria cuando deja de usarse?

Que una cuenta bancaria quede inactiva puede ser poco común, pero les sucede a muchos clientes.

Algunos tienden a olvidarse de ellas. Otros simplemente no las usan con regularidad. A menudo, un familiar fallece y hereda una cuenta bancaria sin que el heredero lo sepa.

Los expertos financieros de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana explicaron que pasa cuando una cuenta de banco se vuelve inactiva y cómo puede ser reactivada.

Puede leer: Lanza campaña para prevenir fraudes digitales

Diferencia entre una cuenta inactiva y abandonada

Una cuenta bancaria se considera inactiva cuando no registra movimientos de retiro o depósito durante tres años consecutivos. En ese momento, se suspenden los cobros por cargos, comisiones y otras deducciones. Además, la cuenta continúa generando intereses según lo pactado al momento de su apertura.

Pero como en todo, hay excepciones. Según el Reglamento de Aplicación sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas, de la Superintendencia de Bancos, no se consideran para tales fines aquellas:

Cuentas con renovación automática

Las que tienen depósitos bajo condiciones especiales

Las que reciben intereses o pagos automáticos de otros productos financieros

Proceso y consecuencias de las cuentas abandonadas

Por otro lado, una cuenta se clasifica como abandonada cuando ha permanecido sin movimientos durante 10 años, incluyendo los tres que fueron tomados en cuenta para la condición de “inactiva”.

Aquí es donde toma lugar la publicación de los propietarios y números de cuenta en diversos medios. El instructivo explica que las entidades de intermediación financiera (EIF) deben publicar las cuentas abandonadas en un periódico de circulación nacional y en su página web al cierre de cada semestre, el 30 de junio y el 31 de diciembre.

Seis meses después se realiza la transferencia de los fondos al Banco Central para su custodia. En ese punto, la cuenta deja de generar intereses.

Siempre y cuando el dinero no permanezca por más de 20 años en el Banco Central, los titulares o herederos podrán recupéralo por medio de una reclamación

¿Es posible saber si tengo una cuenta inactiva o abandonada?

Además de las listas semestrales que publican los bancos en sus respectivas páginas web, en cumplimiento con las disposiciones regulatorias, puedes consultar la sección de “Cuentas Abandonadas” de la plataforma ProUsuario para saber si tienes un producto clasificado como tal.

Pero ¿para qué atravesar por eso cuando se puede evitar que los fondos se vuelvan inactivos o abandonados? Para eso se aconseja lo siguiente:

Realizar movimientos cada cierto tiempo

Cerrar las cuentas que no se usen

¿Qué puedo hacer para reactivarla?

Para que las consecuencias de lidiar con la pérdida de fondos abandonados en una cuenta no afecten tu salud financiera, es primordial monitorear tus productos a través del Internet Banking o Mobil Banking de tu banco.

Pero si te percataste a tiempo y quieres reactivar la cuenta, debes acercarte a la entidad donde la abriste y realizar cualquier movimiento, como un depósito, una transferencia o un retiro. De acuerdo con la normativa, no se aplican penalidades ni cargos por hacerlo.

En caso de que los fondos se hayan transferido al Banco Central, puedes reclamarlos siempre que no hayan pasado 10 años desde la fecha de transferencia.

Como consta en las normas dominicanas, las EIF cumplen una serie de medidas para garantizar una gestión adecuada de las cuentas clasificadas como inactivas o abandonadas. El sistema financiero dominicano está regulado para proteger el ahorro de los usuarios, dándoles oportunidad de reactivar las cuentas o reclamar los fondos dentro de unos plazos establecidos.