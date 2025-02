¿Qué se dice? ¿Cuánto durará?

Es lo que muchos ciudadanos y ciudadanas nos estamos preguntando, a propósito de la decisión de las autoridades de hacer cumplir la resolución de la alcaldía del Distrito Nacional que prohíbe la circulación de vehículos pesados en el Malecón en el tramo comprendido entre el puerto de Santo Domingo y el distribuidor de la avenida Luperón, a fin de evitar accidentes como los que ocurrieron hace unos días y mejorar la fluidez del tránsito “en esta zona clave de la Capital”.

Y si esta columna empezó hoy con una interrogante que expresa claramente una duda, una falta de confianza en el cumplimiento cabal de esa disposición, se debe a que no es la primera vez que esa prohibición se anuncia y se empieza a ejecutar ante las protestas de los camioneros, ni tampoco la primera vez que de manera inexplicada se le deja de dar seguimiento y aplicación, y los camiones , volteos y patanas regresan para imponer el terror en el Malecón.

Lo mismo ha ocurrido con la Ley 73- 17, artículo 251, que prohíbe a motores y bicicletas circular por túneles y elevados, que solo se hace cumplir cuando algún director de la Digesett se acuerda de su existencia y dispone un operativo, pero el resto del tiempo, ahora mismo por ejemplo, es irrespetada de manera deportiva delante de las narices mismas de aquellos que por su autoridad están llamados a impedir que se viole sin ninguna consecuencia.

¿Por qué nos cansamos tan pronto, y de manera tan fácil, de hacer las cosas bien? ¿Por qué no es posible que nuestras autoridades hagan cumplir algunas leyes, como es el caso de la Ley de Tránsito aunque no es la única, las 24 horas los 365 días de cada año? Confieso aquí y ante ustedes que llevo mucho tiempo dándole vueltas en mi cabeza a esas preguntas sin acertar con las posibles respuestas, tal vez porque necesito el auxilio de sociólogos, antropólogos, o cualquier otro “ólogo” que desde su perspectiva me ayude a entender algunas cosas que solo ocurren en este país tan especial y complicado.