¿Qué pasa si no confirmé mi número prepago?

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara.

Este domingo 28 de septiembre venció el plazo otorgado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para que los usuarios de líneas móviles prepago validen su identidad, conforme a la Resolución 064-2025.

A partir de este lunes 29, las líneas que no hayan sido confirmadas podrían ser suspendidas temporalmente.

La medida busca fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones móviles, combatir el uso irregular de líneas telefónicas y apoyar a los organismos de seguridad en investigaciones vinculadas a delitos cometidos mediante dispositivos móviles.

¿Cómo validar tu número?

En Claro: Marca *456# en tu teléfono. Si solo tienes pasaporte como identificación, debes acudir personalmente a una tienda Claro.

En Altice: Visita el sitio web identidadprepago.altice.com.do, llama al *555 o acude a cualquier tienda Altice.

El servicio para quienes no validen su identidad antes de la fecha límite se suspenderá temporalmente por hasta dos meses.

Si no completan el trámite durante ese plazo, perderán el número de teléfono asignado.

Datos clave:

En República Dominicana hay más de 8 millones de líneas prepago , lo que representa el 76 % de las líneas móviles activas.

, lo que representa el de las líneas móviles activas. Los usuarios debían validar su identidad mediante cédula y fotografía, ya sea en oficinas, vía web, por SMS o USSD.

Las líneas no validadas serán suspendidas por hasta dos meses. Si no se actualizan en ese período, serán canceladas definitivamente.

Recomendación: Si aún no has validado tu línea prepago, contacta a tu proveedor de servicios móviles hoy mismo para evitar la suspensión.

