¿Qué pasa si no pagas una deuda con el banco en República Dominicana?

Las dificultades económicas pueden afectar tu presupuesto. Quieres pagar todas tus facturas, pero el dinero disponible es limitado.

No pagar las facturas puede tener graves consecuencias, afectando la situación financiera y el bienestar general. Cada impago dificulta progresivamente la recuperación de la estabilidad financiera, ya que las consecuencias van más allá de las preocupaciones económicas inmediatas.

Con esto en mente, la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Múltiples señalaron cuáles son las posibles repercusiones de no pagar las deudas a los bancos.

Reporte Negativo en los Burós de Crédito

Los bancos y otras instituciones financieras reportan tu historial de pagos a las Sociedades de Información Crediticia, conocidas como burós de crédito (como TransUnion y DataCrédito). Cuando no pagas, tu historial se ve afectado negativamente, lo que dificulta o imposibilita la obtención de nuevos préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y otros productos financieros. Este reporte puede permanecer en tu historial por varios años.

Cargos por Mora e Intereses Adicionales

El monto de la deuda crece rápidamente. El banco te aplicará cargos por mora y seguirán acumulándose intereses sobre el saldo pendiente, lo que hace más difícil saldar la deuda con el tiempo.

Cobranza Persistente

El banco o una agencia de cobranza contratada por ellos te contactará de manera persistente para exigir el pago. Estas gestiones pueden incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas.

Acciones Legales y Embargo

En caso de que no haya una solución, el banco puede iniciar un proceso judicial para recuperar el dinero. Esto podría resultar en un embargo retentivo de tus bienes, como cuentas bancarias, salarios, o incluso propiedades (dependiendo del tipo de deuda), para saldar lo que debes. La Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes regula los procedimientos de insolvencia en el país.