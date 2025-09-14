Qué paso con el programa de Nuria de Piera que no salió en televisión a las 9 de la noche

La periodista Nuria Piera explicó a través de un video publicado en sus redes sociales lo que estaba sucediendo con su programa, el cual no salió al aire a las 9:00 de la noche por Color Visión, como es habitual.

“Hola amigos, de personas que me han escrito me han llamado porque hay programa. No está en vivo. La verdad que tampoco lo sé porque no entendí. Según lo que me dicen en Color Visión es que no abre el programa en la computadora. Estamos tratando de saberlo, los técnicos están en eso. Es difícil porque es la primera vez que me pasa una situación similar a esta. Y bueno, no se sabe lo que puede pasar, está en YouTube, aunque ya el programa, el reportaje principal de Senasa debe haber pasado. Vamos a tener la esperanza de que Color Visión pueda arreglarlo. El ingeniero técnico, el director Mateo y el ingeniero Mateo están en eso en este momento”, dijo Piera.

Asimismo, agregó que se trataba de una situación inesperada:

“…Ciertamente es muy dudoso todo lo que puede uno pensar en este momento, porque es un trabajo delicado que ha causado mucha preocupación. Esto sobre todo por la situación que está viviendo Senasa administrativamente, aún cuando ustedes vean muchos medios diciendo que todo está muy bien, que Senasa es lo mejor. Ciertamente podría ser así, pero hay muchos contratos que tienen que ser explicados porque son miles de millones de pesos. Es una red realmente que puede ser muy profunda y llegar a puntos muy altos y que no se puede quedar de esa forma”.

La comunicadora expresó que esperaba paciencia de la audiencia mientras el canal trabajaba en la solución:

“El técnico me está diciendo que lo van a mandar por WeTransfer y así Color Visión lo puede bajar…Gracias por la preocupación porque la verdad es que ha sido traumatizante no poder resolver este problema a tiempo. Pero ya Color Visión está en eso. Muchas gracias por lo que me están mandando a decir que sí, que está raro, sí, está raro, porque nunca había pasado”.

Comunicado oficial de Color Visión

“Color Visión comunica oficialmente que el programa Nuria Investigación Periodística es una producción independiente, realizada fuera de nuestras instalaciones.

En el día de hoy, debido a un inconveniente técnico con el disco duro que almacena los contenidos, el programa fue transmitido en vivo a las 10:00 p.m.

Reafirmamos nuestro compromiso con la credibilidad, pluralidad y excelencia en la calidad de nuestra programación y con nuestra audiencia, pedimos disculpa por el retraso en la salida al aire del programa, durante 56 años @colorvisionc9 ha estado del lado de los mejores intereses de la patria transmitiendo sin censura los más importantes programas”.