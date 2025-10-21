¿Qué pasó en el AILA que un hombre fue detenido por buscar a su hija?

El vocero de comunicaciones del Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López, aclaró este martes sobre el incidente de un hombre que se dirigió a buscar a su hija a la terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

 “La persona en cuestión tiene una prohibición de ingreso al terminal debido a supuestas denuncias previas por acoso a pasajeros y oferta de servicios no autorizados”, explicó.

Indicó además que fue por este motivo, que los agentes de Politur le indicaron que aguardara fuera del edificio, al no obedecer quedó detenido. 

“Como en cualquier aeropuerto del mundo, nuestras autoridades están facultadas para restringir el acceso de quienes incumplen las normas, con el fin de garantizar un entorno seguro para pasajeros y visitantes”, aclaró.

“Desde AERODOM respaldamos plenamente esta labor”, concluyó.

Sobre el audiovisual

El video que circula en las redes sociales, se observa al hombre discutir con los agentes del orden, quienes le indicaron que no podía pasar de donde estaba, lo que provocó que la situación se tonró acalorada.  

“¿Quieres aparecer? ¿Quieres aparecer? Vamos a ver, vamos a ver… ¿Qué? ¿Tú? No, no, no, no. Por fin, tú estás defendiendo a ETA. No, no, no, no, no, no. No quiero que ustedes me traten. Se los juro a los policías que si me tratan hasta aquí, se van a perder las hojas. O sea, los policías”, fueron algunas de las palabras que se escuchan en el audiovisual.

