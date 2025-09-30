Qué pasó en Neyba: lo que se sabe sobre la muerte de una madre y su hija

Qué pasó en Neyba: lo que se sabe sobre la muerte de una madre y su hija

Una madre y su hija fueron halladas muertas en estado de putrefacción este lunes en una cañada ubicada cerca de unos predios agrícolas del paraje Dos Brazos, en la sección Loma Apolinar Perdomo, del municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

Las víctimas fueron identificadas como Osmit Tusen, de 26 años de edad, e Islanda Tusen, de aproximadamente un año, ambas de nacionalidad haitiana.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, en compañía del procurador fiscal, Lesly Cedeño Guerrero, quienes realizaron los levantamientos correspondientes para esclarecer los hechos.

Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

