¿Qué provincias están en alerta verde por lluvias y qué se espera en las próximas horas?

  • Hoy
¿Qué provincias están en alerta verde por lluvias y qué se espera en las próximas horas?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves el nivel de alerta verde para seis provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas inestables provocadas por una onda tropical localizada sobre Haití combinada con una vaguada en distintos niveles de la atmósfera, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Durante las horas matutinas se han registrado chubascos aislados y aguaceros locales en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, y se espera que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias bajo alerta verde son:

WhatsApp Image 2025 09 18 at 3.25.47 PM
  • La Altagracia
  • La Vega
  • Elías Piña
  • El Seibo
  • Hato Mayor
  • Dajabón

El COE advierte sobre el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas en estas zonas, y recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.

Recomendaciones clave:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal.
  • Mantener contacto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos.
  • Tomar precauciones en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.
  • Seguir los canales oficiales: Tel. 809-472-0909, 911, *462 de la OGTIC.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Qué provincias están en alerta verde por lluvias y qué se espera en las próximas horas?
¿Qué provincias están en alerta verde por lluvias y qué se espera en las próximas horas?
18 septiembre, 2025
Una onda tropical provocará lluvias moderadas hoy
Una onda tropical provocará lluvias moderadas hoy
16 septiembre, 2025
Altas temperaturas y lluvias intensas marcarán el clima en República Dominicana esta semana
Altas temperaturas y lluvias intensas marcarán el clima en República Dominicana esta semana
15 septiembre, 2025
Dominicanos NY valoran creación Sistema Nacional de Alertas
Dominicanos NY valoran creación Sistema Nacional de Alertas
15 septiembre, 2025
Aguaceros por onda tropical; alerta para nueve provincias
Aguaceros por onda tropical; alerta para nueve provincias
15 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Un cabo suelto

Un cabo suelto

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo