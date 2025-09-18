¿Qué provincias están en alerta verde por lluvias y qué se espera en las próximas horas?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves el nivel de alerta verde para seis provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas inestables provocadas por una onda tropical localizada sobre Haití combinada con una vaguada en distintos niveles de la atmósfera, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Durante las horas matutinas se han registrado chubascos aislados y aguaceros locales en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, y se espera que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias bajo alerta verde son:

La Altagracia

La Vega

Elías Piña

El Seibo

Hato Mayor

Dajabón

El COE advierte sobre el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas en estas zonas, y recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.

Recomendaciones clave: