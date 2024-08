¿Qué requisito legal se necesita cumplir para reformar la Constitución?

El abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas se refirió este martes al proyecto de la reforma a la Constitución presentado por el mandatario Luis Abinader, que plantea la no reelección presidencial más allá de un segundo mandato; la reducción de la cantidad de diputados, unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y la independencia del Ministerio Público.

Conforme explicó el jurista, para convertir en realidad esta propuesta primero se debe agotar un procedimiento que establece la propia Carta Magna para estos fines.

«Existe un régimen particular para esos fines, que es una ley con una serie de características especiales. Es la única ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, aunque la reforma no la inicie el presidente», dijo Rodríguez Huertas.

El letrado agregó que dicha normativa debe contener los artículos sobre los cuales va a versar la reforma y, una vez promulgada, conlleva la obligatoriedad de convocar a la Asamblea Nacional Revisora, conformada por los diputados y senadores.

Asimismo, consideró inteligente del jefe de Estado someter la reforma ahora, dado que posee mayoría en el Congreso y está en la plenitud de su liderazgo político.

«Me parece que la decisión del presidente de someter ahora la reforma es inteligente. A él lo acompañará a lo largo de estos cuatro años una mayoría como punto de partida, pero no es lo mismo hacerlo ahora, cuando está en la plenitud de su liderazgo político y tiene la capacidad de imponer este tipo de reforma, que además refleja su visión y un programa político que fue vendido al electorado. Es decir, cuando hay coherencia entre el programa político presentado al electorado y su inmediata implementación, no debería haber este tipo de trance, pero la vida es así, y por tanto creo que el momento escogido es el adecuado para que pueda cristalizarse», sostuvo el abogado.

Indhira Suero, Huchi Lora y Olivo Rodríguez Huertas

Olivo Rodríguez Huertas mencionó, además, que Abinader también corre grandes riesgos al introducir este proyecto, porque parte de las críticas que hacen algunos sectores y la oposición política señalan, «primero: que una vez se reúna la Asamblea, pueden cambiar y disponer de cualquier tipo de cosa. Otra, es que en realidad lo que el presidente está planteando no es lo que quiere», expresó el también excónsul en España, al tiempo de cuestionar: «¿Vamos a vivir permanentemente en una irracionalidad?».

«Creo que toda la oposición política, ante una propuesta de esta envergadura y con un valor institucional tan grande, debería apoyar monolíticamente esta reforma, que desde mi punto de vista, en cuanto a la limitación y continuidad en el ejercicio del poder, no tiene precedentes en la evolución constitucional dominicana«, añadió.

Las declaraciones del experto constitucionalista fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

