Qué Se Dice. Los políticos tienen la palabra

El Consejo Económico y Social (CES) acaba de sumarse a los sectores de la vida nacional que invocan la necesidad de un pacto que garantice la paz social, y lo hizo un día después de que el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, aprovechó el tedeum con motivo del aniversario 176 de la Independencia Nacional para reiterar el llamado del Episcopado Dominicano para que el liderazgo político deponga sus intereses particulares y se comprometa en un pacto que nos devuelva la paz y la tranquilidad. Pese a todos esos vehementes llamados no se alcanza a ver una señal, ni siquiera de humo, que permita alentar la esperanza de que ese pacto se materializará antes del 16 de marzo, un plazo fatal en mas de un sentido. Se ha dicho que el juego está trancado debido a la ausencia de una figura con el liderazgo y la autoridad moral para servir de mediador entre las partes en conflicto, un papel que le ha quedado grande al Conep, y no por falta de diligencias. Pero no debemos confundir las causas con las consecuencias, pues si estamos donde estamos es por culpa de los políticos, siempre dispuestos a lavarse las manos y culpar a otros de sus desmanes, no porque haya desaparecido de nuestra vida política la figura del mediador providencial que, si se fijan bien, no aparece por ninguna parte en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco en la Constitución. Todo esto para decir que nuestros políticos deben asumir su responsabilidad en este embrollo y comportarse a la altura de las circunstancias, que simplemente exigen que dialoguen y se pongan de acuerdo. Por eso se ha criticado la decisión de los legisladores de oposición de abandonar el salón de Asamblea Nacional sin escuchar el discurso del presidente Danilo Medina, un desplante innecesario que solo contribuirá a elevar aun mas las tensiones políticas y alejar la posibilidad del entendimiento que evite que la crisis pueda salirse de madre.