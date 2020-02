Qué se dice: En el papel de víctimas.

En el papel de víctimas.-Por ser un veterano político curtido en mil y una batallas fue que Monchy Fadul recordó que en algunas ocasiones la mejor defensa es el ataque, una aparente respuesta a las denuncias contra el Gobierno y el PLD por la utilización de los recursos públicos que ha conseguido desviar el debate hacia la posibilidad de que su denuncia pueda materializarse. Y lo ha conseguido, porque al único partido de oposición al que identificó como parte de la trama que el día de las elecciones disfrazaría a sus militantes de peledeístas para simular la compra de cédulas fue a la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández, un enemigo declarado y dispuesto a todo para sacar a sus antiguos compañeros del poder. No debe olvidarse que, según el informe presentado por Participación Ciudadana sobre las primarias del pasado seis de octubre, en el caso de los peledeístas la compra de cédulas se verificó tanto entre los partidarios del candidato apadrinado por el presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, como entre los seguidores del doctor Fernández, entonces presidente del PLD. Llama la atención, sin embargo, que el delegado político del partido oficial no quisiera formalizar su denuncia ante los organismos correspondientes, como le sugirieron los periodistas, con el argumento de que su partido simplemente quiere darla a conocer a través de los medios de comunicación. La explicación de Fadul, quien rechazó que el PLD se esté “poniendo alante” como de inmediato pensó todo el mundo, obliga a preguntarse si la denuncia tiene algún propósito más allá de desviar la atención de la opinión pública así sea de manera momentánea, que para un partido que está recibiendo –como la arepa– candela por arriba y candela por abajo no deja de ser un alivio. Lo que sí ha quedado muy claro, si hemos de juzgar por las reacciones que ha provocado, es que a los peledeístas del Gobierno no les queda bien el papel de víctimas.