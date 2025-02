¿Qué se dice? Tufo a venganza

No puede ser una coincidencia. Y no puede serlo porque hay evidencias que indican lo contrario, que se trata de un plan alevoso y premeditado con el tufo inconfundible de la venganza. Empecemos entonces por la mas reveladora de esas evidencias, que precisamente por serlo está ahí para que todo el mundo la vea, menos –claro está– los que por mezquindad o viejos rencores mal curados prefieren sumarse al coro de los asesinos de honras ajenas: lo que tienen en común los periodistas y comunicadores acusados, sin presentar una sola prueba, de recibir dinero de la hoy satanizada USAID. Ese denominador común es su posición frontal contra la corrupción peledeísta, por mucho la mas significativa y escandalosa de nuestra historia republicana, pero sobre todo su participación en la Marcha Verde que catalizó el hartazgo y el rechazo ciudadano al saqueo de las arcas públicas sin consecuencias, lo que convirtió la impunidad en un insulto que sus funcionarios nos estrujaban en la cara todos los días con obsceno desparpajo.

Pero como no pueden llevar al paredón moral, por razones obvias, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron en todo el país, escogieron a quienes en algún momento, por razones de su oficio o porque decidieron participar como activistas, devinieron en sus voceros y representantes. Dañar su reputación, tratar de destruir su credibilidad y su buen nombre profesional no va a detener los procesos que esos exfuncionarios enfrentan en los tribunales de justicia, algunos de los cuales, como el caso Antipulpo, podría concluir en dos meses con una sentencia. Pero lo convierte en un consuelo perverso para sus patrocinadores, que tal vez calculan que con eso contribuyen por carambola a deslegitimar la lucha contra la corrupción que Marcha Verde convirtió en una cruzada nacional. Es evidente que se equivocan, como también lo es que la desesperación por no poder zafarse de los procesos que enfrentan es lo que inspira una campaña difamatoria con el tufo inconfundible de la venganza.