¿Qué se hizo Ricky Martin en el rostro? El artista lo explica en este video

Desde hace días, cientos de comentarios y memes inundaron las redes sociales especulando sobre la supuesta nueva cara del cantautor puertorriqueño Ricky Martin.

Algunos de sus seguidores comentaban que se había hecho unos retoques estéticos para detener los signos del envejecimiento del artista, que tiene 49 años, y que saltó al estrellato como solista después de pertenecer a la famosa agrupación Menudo, en los años 90.

Cansado de las especulaciones, el propio Ricky Martin explicó en un video difundido este viernes en sus redes sociales por qué muchos vieron “algo extraño” en su rostro, durante una entrevista televisiva que le hizo Enrique Iglesias tras la presentación de su gira conjunta ‘Enrique Iglesias & Ricky Martin Live!’ en Norteamérica, y por el cual fue Trending Topic el pasado 27 de septiembre.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Ricky Martin saludó con empatía: “Hola, familia, ¿cómo están? Que nada, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara”, dijo al inicio de la grabación.

Ricky Martin mutando en Fernando Burlando es increíble. pic.twitter.com/n3LHyg5EA7 — Gonza 💚 (@gonzamartinez20) September 27, 2021

Casi que con su cara en primer plano, para que sus seguidores lo observaran bien de cerca, aclaró: “No me he hecho nada en la cara. Miren, tengo líneas de expresión, arrugas”, afirmaba mientras se tocaba la frente y las mejillas.

Aseguró que si se hubiese puesto bótox o fillers lo hubiese dicho porque, según él, no tiene nada que esconder.

Ante la apariencia hinchada de su cara que vieron sus seguidores en la entrevista, Martin precisó lo que pudo haber sucedido. “El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y ahí creo que vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé”.

El astro boricua recalcó que fue un día normal y que no quiso cancelar la entrevista a pesar de que sí notó que se le hinchó un poco la cara. Sin embargo, lamentó no haberlo hecho para luego no dar explicaciones en un video por la lluvia de rumores.

Al final del video de Martin destacó que su vida está normal, que se encuentra muy saludable y que sigue trabajando muy fuerte en los conciertos.

