¿Qué se sabe de la lancha rápida interceptada en la costa de Barahona?

  • Hoy
¿Qué se sabe de la lancha rápida interceptada en la costa de Barahona?

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), interceptaron este miércoles una lancha rápida y apresaron a dos personas que iban a bordo en Paraíso, provincia Barahona.

Un video publicado en las redes sociales muestra cómo la nave llega a esa costa sureña mientras otros uniformados esperan en la carretera para asistir con la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el contenido de la lancha ni la identidad de los detenidos, pero se presume que la acción forma parte de los operativos de interdicción marítima que la entidad mantiene en esa región.

Recientemente, la DNCD presentó un balance general de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 16 de octubre de 2025, período durante el cual informó se han ejecutado múltiples operativos con resultados contundentes.

De acuerdo con el informe oficial, durante este período fueron detenidas 187,221 personas, de las cuales el 99 % corresponde a hombres y el 1 % a mujeres, como parte de las acciones de interdicción y control desarrolladas por las instituciones de seguridad del Estado.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Qué se sabe de la lancha rápida interceptada en la costa de Barahona?
¿Qué se sabe de la lancha rápida interceptada en la costa de Barahona?
22 octubre, 2025
DNCD inacauta sorprendente cifra de drogas en los últimos 21 años
DNCD inacauta sorprendente cifra de drogas en los últimos 21 años
21 octubre, 2025
Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína
Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína
21 octubre, 2025
Éxito en el Regional de Gimnasia: ¿Quiénes son las promesas que representarán a Barahona en diciembre?
Éxito en el Regional de Gimnasia: ¿Quiénes son las promesas que representarán a Barahona en diciembre?
14 octubre, 2025
Fin de semana violento: 2 feminicidios y un asesinato que lamentablemente ocurrieron este sábado y domingo
Fin de semana violento: 2 feminicidios y un asesinato que lamentablemente ocurrieron este sábado y domingo
13 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

¿Otra vez misiles en el Caribe?

¿Otra vez misiles en el Caribe?

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo