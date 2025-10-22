¿Qué se sabe de la lancha rápida interceptada en la costa de Barahona?

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), interceptaron este miércoles una lancha rápida y apresaron a dos personas que iban a bordo en Paraíso, provincia Barahona.

Un video publicado en las redes sociales muestra cómo la nave llega a esa costa sureña mientras otros uniformados esperan en la carretera para asistir con la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el contenido de la lancha ni la identidad de los detenidos, pero se presume que la acción forma parte de los operativos de interdicción marítima que la entidad mantiene en esa región.

Recientemente, la DNCD presentó un balance general de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 16 de octubre de 2025, período durante el cual informó se han ejecutado múltiples operativos con resultados contundentes.

De acuerdo con el informe oficial, durante este período fueron detenidas 187,221 personas, de las cuales el 99 % corresponde a hombres y el 1 % a mujeres, como parte de las acciones de interdicción y control desarrolladas por las instituciones de seguridad del Estado.