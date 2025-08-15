En los últimos días se ha hecho viral un video de una orca que supuestamente mató a su entrenadora identificada como Jessica Radcliffe, en pleno espectáculo.
El mismo ha tenido millones de reproducciones en las redes sociales y compartido por miles de usuarios.
Sin embargo, la historia es completamente falsa.
Medios internacionales como Snopes, Economic Times, IBTimes UK y Forbes han sido unánimes: la grabación es un montaje creado con inteligencia artificial.
Además, indicaron que no existe ningún registro de una entrenadora llamada Jessica Radcliffe ni de un parque acuático llamado “Pacific Blue Marine Park”.
Otros casos que si fueron reales
El 24 de diciembre de 2009, Alexis Martínez, fue asesinado por una orca de acuerdo con el medio británico Mirror.
Alexis comenzó a nadar, y Keto (la orca) se acercó a él por arriba, empujándolo al fondo. Finalmente, el animal salió a la superficie: tenía a Alexis en la boca. La abrió y el entrenador de 29 años se hundió al fondo.
El sitio web indicó además que la autopsia reportó heridas graves, múltiples fracturas y desgarros en órganos vitales.
En el 2010, la entrenadora Dawn Brancheau del parque acuático SeaWorld falleció tras ser arrastrada a la muerte por una orca luego de que se le enganchara el cabello en la boca del animal, informó la policía.
Según el medio BBC Mundo, Brancheau consiguió salir a la superficie brevemente pero el animal la atacó dos veces más antes de ser arrastrada a lo profundo. La entrenadora, de 40 años, murió mientras estaba actuando con «Tilikum».
El médico que la examinó determinó que la entrenadora murió ahogada y con lesiones traumáticas.