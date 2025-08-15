¿Qué se sabe del supuesto ataque de la orca a Jessica Radcliffe?

¿Qué se sabe del supuesto ataque de la orca a Jessica Radcliffe?

En los últimos días se ha hecho viral un video de una orca que supuestamente mató a su entrenadora identificada como Jessica Radcliffe, en pleno espectáculo.⁣

El mismo ha tenido millones de reproducciones en las redes sociales y compartido por miles de usuarios.⁣

Sin embargo, la historia es completamente falsa. ⁣⁣

Lee más: Orca mata a empleada de acuario SeaWorld en Orlando

Medios internacionales como Snopes, Economic Times, IBTimes UK y Forbes han sido unánimes: la grabación es un montaje creado con inteligencia artificial. ⁣

Además, indicaron que no existe ningún registro de una entrenadora llamada Jessica Radcliffe ni de un parque acuático llamado “Pacific Blue Marine Park”.⁣

Otros casos que si fueron reales ⁣

El 24 de diciembre de 2009, Alexis Martínez, fue asesinado por una orca de acuerdo con el medio británico Mirror. ⁣

Alexis comenzó a nadar, y Keto (la orca) se acercó a él por arriba, empujándolo al fondo. Finalmente, el animal salió a la superficie: tenía a Alexis en la boca. La abrió y el entrenador de 29 años se hundió al fondo.

El sitio web indicó además que la autopsia reportó heridas graves, múltiples fracturas y desgarros en órganos vitales.

Alexis Martínez (Fuente externa)

En el 2010, la entrenadora Dawn Brancheau del parque acuático SeaWorld falleció tras ser arrastrada a la muerte por una orca luego de que se le enganchara el cabello en la boca del animal, informó la policía.⁣

Según el medio BBC Mundo, Brancheau consiguió salir a la superficie brevemente pero el animal la atacó dos veces más antes de ser arrastrada a lo profundo. La entrenadora, de 40 años, murió mientras estaba actuando con «Tilikum».⁣

El médico que la examinó determinó que la entrenadora murió ahogada y con lesiones traumáticas.⁣

Dawn y Tilikum tenían una relación de confianza (Foto: AP)

⁣Lee más: Derrame petróleo amenaza criadero de orcas asesinas

