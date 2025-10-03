Este viernes, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, convocó la prensa nacional para anunciar los resultados de la licitación para elegir la empresa que suplirá al Estado las licencias de conducir.

En junio del año 2025, la entidad presentó la comisión de veeduría de la sociedad civil, que tuvo la responsabilidad de supervisar el proceso de licitación pública nacional.

Morrison dijo que resultó ganador un consorcio donde hay varias empresas extranjeras y una dominicana, siendo estas: Consorcio Mobility ID, compuesto por cuatro empresas: Consorcio ST, S.A.; Get Secure ID, Thomas Greg and Son, y Midas Dominicana, S.A.

Pero, ¿qué se sabe sobre estas instituciones?

Pese a que no hay mucha información sobre los dueños y ejecutivos de las empresas, en sus respectivas páginas cuentan con datos detallados respecto a sus funciones.

Midas Dominicana S. A.

En el caso de Midas Dominicana S. A., lo que se conoce, hasta el momento, es que se trata del mismo grupo empresarial elegido para la realización del nuevo pasaporte electrónico dominicano.

Fue fundada en Fundada en el año 1998, y nació para «brindar soluciones integrales en tecnología y finanzas de manera que fueran más accesibles y flexibles, fomentando la inclusión y el empoderamiento económico».

Está conformado por empresas especializadas en servicios electrónicos, seguros, remesas y tecnología, ofreciendo sus servicios no solo en República Dominicana, sino también en Estados Unidos, Haití, Europa y Panamá.

Get Secure ID

Es una empresa que se autodefine como líder en innovación de soluciones seguras para impresión de documentos de seguridad, servicios de identificación digital exclusivos para Gobierno, seguridad física, soluciones de negocios y sistemas de transporte inteligentes con más de 30 años de experiencia en el mercado.

«Nuestro compromiso continuo al proveer soluciones personalizables, completas y confiables nos ha permitido posicionarnos como expertos en la industria de seguridad de impresión y proporcionar a más de 25 gobiernos en todo el mundo la tecnología de última generación, hardware innovador y aplicaciones de software que requieren para los procesos de misión crítica de sus instituciones», dice su perfil.

Otros de los servicios que ofrece son: impresora de tarjetas y comercial, directa-de-tarjetas, soluciones de negocio, sistemas de control de acceso, impresiones seguras, mobile ID, verificación segura de identidad, biometría e identificación digital.

Thomas Greg and Son

Según el portal de Thomas Greg and Son, esa empresa ofrece también procesos tecnológicos de impresión, personalización, administración y logística de tarjetas de plásticas.

Adicionan a las tarjetas medidas de seguridad como fondos antifotográficos, tintas de seguridad, cintas magnéticas de alta y baja coercitividad, códigos de barras y chips.

Sus operaciones están homologadas por órganos competentes y certificadas bajo rigurosas normas de seguridad y calidad. Otros servicios son la elaboración de tarjetas magnéticas, comerciales, de identificación, prepago, sin contacto, inteligentes, con identificación por radiofrecuencia (RFID) y recicladas, junto con la emisión instantánea, así como los procesos de personalización y logística.

Respecto al Consorcio ST, este diario no halló información pública respecto a sus operaciones y servicios.

En la rueda de prensa de este viernes, Morrison reiteró que el Estado «se constituye como el dueño de la data y el software, que antes no estaba en sus manos (…) y este proceso no le cuesta ni un peso de inversión».

Dekolor no participó en la licitación

De igual forma, se informó que la empresa Dekolor manifestó interés en participar en la referida licitación, pero fue descalificada.

Cabe destacar que el INTRANT y su Director Ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.