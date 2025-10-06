¿Qué significa realmente el lazo rosa y por qué todos deberíamos llevarlo con orgullo?

Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a la educación, la detección temprana y la generación de cambios para quienes la padecen.

Ya sea estampados en camisetas o prendidos en bolsos, los lazos rosas están por todas partes en octubre. Con la campaña anual a la vuelta de la esquina, es un momento ideal para comprender mejor por qué y cómo los lazos rosas se han convertido en el símbolo omnipresente de la concientización sobre el cáncer de mama.

“Para mí, la historia del lazo rosa es un testimonio increíble de cómo las personas se han unido a lo largo de los años para generar un cambio real”, dijo Paula Schneider, presidenta y directora ejecutiva de la fundación Susan G. Komen. “La cinta simboliza mucho más que una donación en un evento, sino una promesa y una visión para erradicar el cáncer de mama para siempre como una comunidad unida”.

¿Cómo surgieron los lazos rosa?

A principios de la década de 1970, Irwin Levine y L. Russell Brown escribieron «Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree». La canción inspiró a Penne Laingen, esposa de un rehén en Irán, a atar cintas amarillas alrededor de los árboles para llamar la atención sobre la crisis nacional y, finalmente, traer a su esposo de vuelta a casa. «Esta fue realmente la primera vez que las cintas se convirtieron en pasión y poder, y comenzaron a aparecer por todo el país a medida que la gente se unía por una causa», dijo Schneider.

Las cintas de concienciación finalmente recibieron un tratamiento estelar en los Premios Tony de 1991. «Los activistas contra el SIDA tiñeron la cinta de rojo brillante, la enrollaron y la prendieron en el pecho del actor Jeremy Irons. La gente se volvió loca por ella; el equivalente de 1991 a ‘hacerse viral’, por así decirlo», agregó.

¿Cuándo se empezó a vincular el lazo rosa con la concientización sobre el cáncer de mama?

Como dice Schneider, el lazo rosa es en realidad una pieza conmovedora de la historia estadounidense, “vinculada al sentimiento general de unidad y apoyo”.

Muchos dicen que todo comenzó con Charlotte Haley, nieta, hermana y madre de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. En 1991, Liz Smith escribió un artículo para la revista Self sobre cómo Haley empezó a hacer cintas color melocotón para concienciar sobre el cáncer de mama. Con cada juego de cintas que hacía, incluía una tarjeta que decía: «El presupuesto anual del Instituto Nacional del Cáncer es de 1.800 millones de dólares, y solo el 5 % se destina a la prevención del cáncer. Ayúdenos a despertar a nuestros legisladores y a Estados Unidos usando esta cinta», según Breast Cancer Action.

“Charlotte Haley fue una auténtica activista y defensora de base. Exigió cambios en las políticas de los legisladores y más fondos para la prevención del cáncer de mama”, declaró Tibby Reas Hinderlie, gerente de comunicaciones de Breast Cancer Action.

Pero Susan G. Komen, entonces conocida como la Fundación Susan G. Komen contra el Cáncer de Mama, contribuyó a la popularización de los lazos rosas. Aunque la fundación llevaba entregando viseras rosas brillantes a las sobrevivientes de cáncer de mama que participaban en su Carrera por la Cura desde finales de 1990, adoptaron los lazos rosas en otoño de 1991, tan solo unos meses después de la aparición de Irons en los Premios Tony.

¿Por qué el color rosa?

El lazo rosa representa el coraje para luchar contra el cáncer de mama, la esperanza en el futuro y la bondad caritativa de las personas y empresas que apoyan públicamente el movimiento contra el cáncer de mama. Se pretende evocar la solidaridad con las mujeres que actualmente padecen cáncer de mama.

Las organizaciones de cáncer de mama utilizan el lazo rosa para asociarse con la enfermedad, promover la concienciación sobre esta enfermedad y apoyar la recaudación de fondos.