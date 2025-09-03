¿Qué sigue tras el arresto de Rosa Amalia Pilarte?

Rosa Pilarte / Foto, fuente externa

Tras ser arrestada este miércoles por el Ministerio Público, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López inicia el cumplimiento de su condena de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El abogado Félix Portes explicó al periódico Hoy los pasos que siguen en el proceso judicial y penitenciario.

Entrega al sistema penitenciario

La Procuraduría General de la República coordina el traslado de Pilarte al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, ubicado en Santiago. Allí se levanta un acta de entrega y recibo, firmada por los agentes de custodia y las autoridades del centro.

El jurista dice que una vez en el recinto, se aplican los protocolos administrativos y de seguridad:

Verificación de documentos: orden de captura, sentencia certificada y actas de entrega.

image 308
Félix Portes. Foto/Guillermo Burgos

Registro biométrico y fotográfico.

Evaluación médica inicial para confirmar que la interna ingresa en condiciones estables de salud.

La interna es evaluada según su perfil de riesgo, conforme a las reglas del Modelo de Gestión Penitenciaria, para determinar su ubicación dentro del centro.

Alojamiento y cumplimiento de la pena

Pilarte será asignada a un pabellón o módulo acorde a su perfil. Desde ese momento, queda bajo custodia directa del sistema penitenciario y comienza a computarse el tiempo efectivo de su condena, que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

Además de la pena de prisión, Pilarte deberá pagar una multa equivalente a 200 salarios mínimos y el Estado ha ordenado el decomiso de bienes valorados en miles de millones de pesos.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Época borrascosa

Época borrascosa

