Opret detalla qué sucedió en la estación Rosa Duarte de la L2 del Metro

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó este jueves que suspendió el servicio en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, específicamente entre las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito, en Santo Domingo Este, para corregir un desajuste en un plafón; o sea, un embellecedor de plástico de techo, de aproximadamente 4 metros cuadrados en la estación Rosa Duarte.

El hecho ocurrió a la 1:15 de la tarde. Luego de la intervención, dijo la Opret, el servicio fue reanudado con normalidad. «Esta situación no representa riesgo para la seguridad de los usuarios ni afecta la estructura de la estación», apuntó el organismo que opera ese medio de transporte masivo.

Más temprano, algunos medios digitales habían reportado el accidente, lo que causó opiniones encontradas, sobre todo en las redes sociales.

