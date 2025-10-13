¿Qué tienes que hacer para registrarte en la ‘Tarjeta Joven’ y recibir apoyo estatal?

El Gobierno dominicano lanzó oficialmente la Tarjeta Joven, una nueva herramienta de inclusión que ofrecerá RD$2,500 pesos iniciales, descuentos y subsidios para 10,000 jóvenes de escasos recursos.

La tarjeta, tanto física como digital, podrá ser utilizada para acceder a diversos servicios públicos como el transporte (OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores).

También permitirá pagos sin contacto, acceso a servicios digitales integrados y estará acompañada de una aplicación móvil para gestionar beneficios, transacciones y servicios en línea.

Puede leer: Lanzan ‘Tarjeta Joven’ para conectar a la juventud con educación, salud, cultura, transporte y empleo

A continuación, te revelamos todo lo debes saber para registrarte en el programa ‘Tarjeta Joven’ paso por paso:

Los interesados deberán inscribirse a través del sitio oficial: https://juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde también se publicarán los criterios de elegibilidad. Al final de la página encontrarás un formulario. Llénalo con tus datos personales y asegúrate de que toda la información sea correcta. Selecciona tu condición: Elige la opción que aplique a tu caso. Indica tu nivel educativo y ocupación actual. Especifica el último curso que completaste y a qué te dedicas actualmente Describe tu situación de vulnerabilidad. Detalla brevemente tu contexto social y económico, para que puedan evaluar tu solicitud Envía tu solicitud. Finalmente, haz clic en la opción “Enviar” y espera la confirmación de registro.

El objetivo principal del programa es asistir a jóvenes dominicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para ello, el Ministerio de la Juventud, junto a Supérate, ha definido criterios de prioridad para seleccionar beneficiarios.

Se dará prioridad a jóvenes que cumplan con los siguientes perfiles: