¿Qué tienes que hacer para registrarte en la ‘Tarjeta Joven’ y recibir apoyo estatal?

El Gobierno dominicano lanzó oficialmente la Tarjeta Joven, una nueva herramienta de inclusión que ofrecerá RD$2,500 pesos iniciales, descuentos y subsidios para 10,000 jóvenes de escasos recursos.
La tarjeta, tanto física como digital, podrá ser utilizada para acceder a diversos servicios públicos como el transporte (OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores).
También permitirá pagos sin contacto, acceso a servicios digitales integrados y estará acompañada de una aplicación móvil para gestionar beneficios, transacciones y servicios en línea.
A continuación, te revelamos todo lo debes saber para registrarte en el programa ‘Tarjeta Joven’ paso por paso:
- Los interesados deberán inscribirse a través del sitio oficial: https://juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde también se publicarán los criterios de elegibilidad.
- Al final de la página encontrarás un formulario. Llénalo con tus datos personales y asegúrate de que toda la información sea correcta.
- Selecciona tu condición: Elige la opción que aplique a tu caso.
- Indica tu nivel educativo y ocupación actual. Especifica el último curso que completaste y a qué te dedicas actualmente
- Describe tu situación de vulnerabilidad. Detalla brevemente tu contexto social y económico, para que puedan evaluar tu solicitud
- Envía tu solicitud. Finalmente, haz clic en la opción “Enviar” y espera la confirmación de registro.
El objetivo principal del programa es asistir a jóvenes dominicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para ello, el Ministerio de la Juventud, junto a Supérate, ha definido criterios de prioridad para seleccionar beneficiarios.
Se dará prioridad a jóvenes que cumplan con los siguientes perfiles:
- Estudiantes universitarios o técnicos, que están en formación superior.
- Madres jóvenes, con condiciones sociales especiales.
- Personas con discapacidad, para asegurar inclusión social.
- Residentes en zonas vulnerables, especialmente los registrados bajo Supérate.