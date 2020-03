¿Qué toca ahora a Luis Abinader?

Tras la rotunda victoria del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el candidato presidencial de esa organización y partidos aliados, licenciado Luis Abinader tiene anti sí, un gran reto. A nuestro juicio, lo principal es no creerse ganado aún, sino arreciar los trabajos proselitistas, recordando que su lucha es contra personajes incrustados en un poder absolutista del que no se quieren desprender, e incluso, han querido minimizar la victoria del PRM.

La advertencia está hecha, o sea, “guerra avisada, no mata soldado”, expresa el refranero popular. Entonces, los estrategas del PRM tienen canchas para establecer los pasos y esfuerzos a seguir contra estas gentes que durante 20 largos años han manejado el Estado dominicano como una finca de su propiedad y sin contemplar que “el poder es una sombra que pasa”, pero ellos creyeron que su boda con la población dominicana sería eterna, sin embargo, la realidad le ha dado en la cara.

Pese a esa gran realidad, la dirigencia del PRM ahora es que debe actuar con pie de plomo, sopesar cada paso, porque en política los errores se pagan caro, ya que enmendar yerros resulta muy difícil en esa materia.

Luis Abinader tiene que estar preparado para responder a los francotiradores que desde los medios de comunicación, empezarán a buscar hacerlo caer en algún error garrafal que lo haga descender en la preferencia del electorado. De esos malvados están plagado periódicos, televisoras y radioemisoras, y ahora también los digitales en las redes.

Por suerte para Luis Abinader, los vientos soplan a su favor, frente a la necesidad de un nuevo rumbo en la conducción del Estado que reclama todo el pueblo dominicano.