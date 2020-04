QUÉ VAMOS A HACER CON LA EDUCACIÓN

El país debe decidir qué hacer con el año escolar que ha quedado inconcluso a causa del COVID19. Una parte de los colegios privados han continuado el programa por vía virtual y han pedido al Ministerio que les permita terminar como estaba previsto en el mes de junio. Sabemos que las escuelas públicas y muchas privadas no están en condiciones de hacer lo mismo.

La actual crisis de salud, ya ha desencadenado una grave situación económica y no faltan quienes apuestan a una posible crisis político-institucional. Mal podrían las autoridades educativas agregar a este panorama un deterioro mayor de la educación. A mes y medio de suspendidas las clases, el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación no han presentado una plan, no sólo para terminar el año escolar, sino sobre todo para enfrentar una situación que obliga a cambiar la manera de hacer las cosas.

En este momento, es irrelevante preocuparse por cuándo los alumnos van a volver a las escuelas, nadie lo sabe y de todas maneras estas no han estado cumpliendo con su misión de enseñar. La peor propuesta es la de dar por cerrado el año escolar, con promesas de repasos y acciones propedéuticas futuras que todos sabemos no se van a cumplir. Nada justifica que maestros y alumnos entren en unas larguísimas vacaciones, que podrían ser de más de seis meses, en una situación de enclaustramiento, vagancia, y precarias condiciones materiales que podrían afectar hasta su salud mental.

El Ministerio de Educación tiene todas las condiciones para elaborar respuestas rápidas e innovadoras, lo que se requiere es liderazgo y voluntad. En este momento, lo más preocupante no es que se queden unos cuantos temas sin agotar. Se ha demostrado que los cuatro problemas principales de la educación dominicana son: Primero que los alumnos y maestros no saben leer; segundo que no tienen la menor idea de la lógica matemática; tercero que ignoran las leyes de la naturaleza y cuarto que no conocen su propia sociedad. Me permito presentar algunas ideas para el sector educativo, sobre todo para las escuelas públicas y privadas que no hayan aplicado una respuesta adecuada.

1. Las vacaciones a las que estamos acostumbrados no son posibles este año. Ya estamos enclaustrados desde marzo, no sabemos hasta cuándo y no hay para donde salir, así que hagamos uso del tiempo de la manera más productiva. No es recomendable que niños y niñas se pasen meses durmiendo, viendo TV o pegados a un internet sin propósito. Hagamos un plan inteligente y atractivo para mantenerlos ocupados y aprendiendo.

2. Tampoco es justo que el país pague unas largas vacaciones a maestros, técnicos, directores, personal del Ministerio que no están rindiendo una labor que es de primerísima necesidad.

3. No sé en qué medida se podrían terminar los contenidos que faltaron. Con los medios y experiencias disponibles es difícil, porque los maestros no saben cómo hacerlo. Pero el Ministerio puede poner en ejecución un programa de actividades para llenar ese tiempo. Me consta que las mejores escuelas dejan asignaciones de lectura para el verano, con mecanismos de seguimiento a través de test electrónicos para controlar que se cumpla. Un plan de lectura para padres, maestros y alumnos se podría realizar. Por qué no escoger obras clásicas (se me ocurre El Principito) de fácil acceso, hacerlas llegar por diferentes medios para que sean leídas y analizadas, incluyendo concursos para publicar los mejores aportes.

4. Qué tal si maestros y alumnos elaboran análisis, propuestas y hasta obras de arte sobre la historia, causas de pandemias como las que vivimos, sus efectos y como el mundo se puede preparar para enfrentarlas, incluyendo su aplicación a sus propias escuelas.

5. Una buena práctica de acercamiento entre escuelas y comunidades seria el desarrollo de acciones conjuntas, que involucren a familias, alumnos, maestros y personal de la escuela en acciones educativas y/o de solidaridad y soluciones a problemas ambientales o de cualquier otro tipo.

6. El Ministerio podría aprovechar estas largas vacaciones para iniciar un programa de capacitación virtual para maestros sobre la enseñanza, evaluación y seguimiento a sus alumnos por las vías electrónicas.

Estoy segura de que esta pequeña lista se queda corta frente a la cantidad de cosas que se pueden hacer. El Ministerio debe activarse, pasar de la etapa del pánico a la de liderar un plan que levante el ánimo nacional. Ningún sector mejor que el educativo para lograrlo.