Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Llegó el fin de semana: ¿qué significa? Un tiempito libre para prender Netflix, matonear y disfrutar de tus series y películas.

Así que, antes de que te pregunten “¿qué vas a ver hoy?”, prepara tus palomitas, acomódate en el sofá y dale play a esta selección para todos los gustos: romance, comedia, acción, fantasía y drama.

Películas

Mil uno (2023) – Drama | 16+

Recién salida de prisión, una madre decide recuperar a su hijo del sistema de acogida y empezar una nueva vida junto a él en el Harlem de los años 90. Una historia de lucha, amor y redención.

De amor y otras adicciones (2010) – Drama | 16+

Un encantador representante farmacéutico ve cómo su vida cambia cuando se enamora de una artista con síntomas tempranos de párkinson. Una historia romántica con toques de humor y reflexión.

Ella está encantada (2004) – Comedia | 7+

El “don” de la obediencia que un hada le da a Ella se convierte en una verdadera maldición. Entre risas, aventuras y amor, esta comedia mágica demuestra que a veces desobedecer es la clave para ser libre.

La máscara (1994) – Comedia | 13+

Un empleado bancario descubre una máscara que desata su lado más divertido y caótico. Jim Carrey brilla en este clásico lleno de energía, locura y carcajadas aseguradas.

Rut y Booz (2025) – Drama | 13+

Una talentosa cantante deja atrás la fama en Atlanta para empezar de cero en un pequeño pueblo de Tennessee. Allí encuentra amor, propósito… y las sombras de un pasado que no la suelta.

Series

La huésped (2025) – Drama | 16+ | 20 episodios

Una pareja intenta reconstruir su matrimonio tras una infidelidad, pero la llegada de una misteriosa mujer del pasado desata secretos, traiciones y obsesiones.

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (2023) – Drama | 16+ | 6 episodios

El matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra marca el inicio de una historia de amor y poder que cambiará la alta sociedad para siempre.

Spartacus (2013) – Acción | 16+ | 4 temporadas

Un guerrero tracio es condenado a morir, pero se rebela contra el imperio y se convierte en el legendario gladiador que desafió a Roma. Violenta, épica y llena de fuerza.

