¿Qué ver en Netflix, HBO Max y Disney + en este fin de semana largo?

Como cada fin de semana, te traemos distintas opciones de películas y series de las principales plataformas de streaming, dígase Netflix, HBO Max y Disney + para que en caso de que te quedes en casa durante este fin de semana largo, puedas disfrutar a plenitud.

La recopilación no es extensa, pero brilla por su calidad. De hecho, hay series para todos los gustos y públicos. Los géneros tratados son drama, comedia y animación. Si tienes Netflix, HBO, o Disney, prepara las palomitas, porque estas opciones son para ti.

Es un fin de semana en el que tenemos un final de mes y eso se nota en todas las plataformas con los pocos estrenos que hay. Por ejemplo, en Netflix nos quedamos con Las Olas de Poder. Aunque parecería el nombre de una serie fantástica, se trata de una serie coreana en la que un equipo de campaña política tendrá que ingeniárselas para que su candidato salga triunfante ne un clima político de lo más candente.

Netflix

Las olas del poder

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, un equipo de campaña debe confrontar decisiones difíciles y un panorama político implacable.

Sweet Tooth: El niño ciervo

Sweet Tooth: El niño ciervo cuenta la historia de un niño híbrido mitad humano y mitad ciervo, que vive en un mundo donde los humanos se cuentan por cientos debido al virus Sick que casi consigue acabar con la raza humana. La historia continúa donde termino la primera temporada y se espera que sea de lo más entretenida.

Culpable

En el transcurso de una jornada en un centro de llamadas del 911, el operador Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) intenta salvar de un grave peligro a la persona que llama», indica la sinopsis oficial de la película.

Hambre

Desde su estreno ha sido todo un éxito, ya que se centra en las actividades dentro de un restaurante de lujo, donde podemos descubrir cómo funciona una cocina, con su lado más oscuro. Conocemos a Aoy, que recibe una invitación para dejar el negocio familiar y unirse al Team Hunger, el principal equipo de chefs de lujo de Tailandia.

HBO Max

FROM

FROM estrena su segunda temporada. En este pueblo en el que no hay demasiados habitantes y en el que no podrás salir una vez entres dentro. Sí, FROM trata de un pueblo del cual no podrás escapar lo que acaba resultando en una serie con una temática de lo más llamativa ya que, al final, la tensión y el terror se construye con una base sencilla.

Amor y muerte

Amor y Muerte, un intenso drama psicológico producido por David E. Kelley (The Undoing y Big Little Lies de HBO) y dirigido por Lesli Linka Glatter (Homeland), cuenta la impresionante historia real de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), una ama de casa texana de los años 80 acusada de asesinato. Aunque tenía una familia amorosa, una casa perfecta y presencia activa en la iglesia, Candy no podía superar la monotonía suburbana. Luego de un acalorado encuentro con Allan Gore (Jesse Plemons), su compañero de iglesia, Candy enciende la chispa que le faltaba a su vida. Disfrutaron su amorío planeado con astucia hasta que sus respectivas parejas, Pat (Patrick Fugit) y Betty (Lily Rabe) descubren el secreto y una de ellas decide resolverlo con un hacha.

Succession

El dramático ascenso del magnate de los medios Logan Roy y su intrigante descendencia, en la trama de Succession, puede parecer familiar para cualquiera que haya prestado atención a las intrigas de las familias dueñas de empresas de medios, de alto perfil y altos salarios, en los EE. UU. y el Reino Unido.

La familia Roy son los disfuncionales propietarios de Waystar RoyCo, un conglomerado global de medios y entretenimiento, quienes luchan por el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca de la familia, Logan, interpretado por Brian Cox.

Disney +

Peter Pan y Wendy

Peter Pan y Wendy nos presenta a Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia. Pero un día conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y a Campanilla, un hada diminuta, viajará con Peter hasta el mágico mundo de Nunca Jamás.

Black Phanter: Wakanda Forever

La primera película del Universo Cinematográfico de Marvel en llegar a Disney Plus en 2023 es Black Panther: Wakanda Forever. Casualmente, también es la última entrega de la fallida Fase 4. Tengo la sensación de que los fans de Marvel están cada vez más cansados de la saga y por ello critican todo hasta la saciedad. Sin embargo, Wakanda Forever es una aventura épica y muy emotiva que se sitúa por encima de la media en cuanto a guion, diálogos e interpretaciones.

El Menú

Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes protagonizan esta divertida comedia negra con tintes de terror que inquieta, provoca y enamora. El menú es una propuesta tan diferente, que no está hecha para el gusto de todos; aun así, creo que todos deberíais verla al menos una vez en la vida porque no os va a dejar indiferentes.

Le invitamos a leer: Romeo Santos canta junto a Juan Luis Guerra en el Madison Square Garden