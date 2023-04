Como cada fin de semana, te ofrecemos diversas opciones de películas y series que puedes ver desde tu hogar a través de las distintas plataformas de streaming, para que puedas olvidarte un poco de la rutina de trabajo de la semana.

La recopilación no es extensa, pero brilla por su calidad. De hecho, hay series para todos los gustos y públicos. Los géneros tratados son drama, comedia y animación. Sí, nos lanzamos a la piscina con la animación para los más pequeños y que, por supuesto, también pueden disfrutar los adultos del hogar. Si tienes Netflix, HBO, o Disney, prepara las palomitas, porque estas opciones son para ti.

Netflix

Minions: The Rise of Gru (2022)

Minions: The Rise of Gru es una película que Peacock probablemente debería haber guardado para sí misma, ya que fue uno de los pocos éxitos animados de 2022. Pero la pérdida de Peacock es la ganancia de Netflix como la deliciosamente tonta historia de origen de Gru (Steve Carell) de Despicable Me. Todo se desarrolla cuando el niño supervillano y sus Minions (todos con la voz de Pierre Coffin) intentan impresionar a los ídolos de Gru, los Vicious 6: Belle Bottom (Taraji P. Henson), Jean-Clawed (Jean-Claude Van Damme), Svengeance (Dolph Lundgren) , Fortaleza (Danny Trejo) y Nin-chuck (Lucy Lawless).

¿Mi casa o la mía? (2023)

Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son mejores amigos pero no tienen absolutamente nada en común. Le encanta la rutina que tiene con su hijo en Los Ángeles, y él no puede vivir sin el ajetreo y el bullicio de Nueva York. Al menos, así fue hasta el día en que decidieron cambiarse de casa durante una semana.

Sin miedo

Fearless está dirigida por Sarah Spillane, con un guión de Sarah Spillane, Rebecca Banner y Cathy Randall. Cuando la joven navegante Jessica Watson (Teagan Croft) decidió convertirse en la persona más joven en navegar sola, sin escalas y sin ayuda alrededor del mundo, muchos esperaban que fracasara. Con la ayuda de su instructor y mentor Ben Bryant (Cliff Curtis) y sus padres (el ganador del Premio de la Academia Josh Lawson (Anna Paquin), Jessica se propone lograr lo que muchos creían que era imposible, navegar por algunas de las áreas más peligrosas de los océanos. en los 210 días que pasó en el mar, basado en una historia real.

Todos los veces que nos enamoramos (Serie)

Una comedia romántica en la que sus dos protagonistas puedes acabar resultando un poco tóxicos -para mí no fue una molestia, aunque quizá sí lo sea para algunos espectadores-, pero la serie logra mantener una frescura incuestionable, en buena medida por algunos de sus personajes secundarios y los actores que los interpretan. Además, logra unir con fortuna un trágico hecho real con la historia que cuenta, un recurso bastante acertado para esa cercanía que busca en todo momento alcance otro nivel. Y todo lo relacionado al empeño por meter cabeza en el mundo audiovisual y cómo los sueños pueden ir cambiando o transformándose a lo largo de los años también está tratado con bastante acierto.

HBO Max

En un barrio de Nueva York

Un grupo de vecinos lucha día tras día por mantener sus negocios a flote y perseguir sus sueños. El encargado de narrarnos la historia de esta comunidad es Usnavi (Anthony Ramos), el dueño de una tienda de comestibles que desea reabrir el bar de su difunto padre en República Dominicana, su lugar de origen. Usnavi nos irá explicando a ritmo de rap, hip hop y salsa cómo las vidas y los sueños de todos los personajes que forman el elenco se irán complicando y cómo unidos podrán superarlo.

Aquellos que desean mi muerte

Aquellos que desean mi muerte cuenta la historia de Hannah (Jolie), una bombera paracaidista aún marcada por haber por la muerte de tres personas a las que no pudo salvar durante un incendio. Ahora tendrá un nuevo problema cuando da con un chaval traumatizado que se enfrenta a una situación de vida o muerte…

Euphoria (serie)

Los chicos no están del todo bien en este drama de instituto protagonizado por Zendaya. En el corazón de la serie está su personaje, Rue, una adolescente que lucha contra una grave adicción tras la muerte de su padre. Algunos momentos de Euphoria siempre suenan a verdad, como la confusión y el anhelo del amor juvenil que se ven en la relación de Rue con la angelical Jules, interpretada por Hunter Schafer.

Disney +

Bears

Para aquellos que quieren tomarse un descanso de los dramas y la acción, Disney+ tiene muchos documentales interesantes sobre naturaleza. Bears es una película documental bellamente ejecutada que sigue las aventuras de una amorosa familia de osos. Narrada por el actor John C. Reilly, la película comienza con un oso pardo apodado Sky y sus cachorros cuando se despiertan de la hibernación, y continúa siguiendo a la familia por el paisaje para encontrar comida y evitar los peligros naturales que representan una amenaza para ellos.

El Repatriado

El día de la pelea más importante de su vida, Leonel Reina (Ricardo Abarca), un joven boxeador latino criado en Estados Unidos, es arrestado y deportado. Perdido en Ciudad de México, sin hablar el idioma y con ansias de volver a casa, él inicia un desesperado viaje que le permita demostrar que es un ciudadano norteamericano (y también descubrir más sobre sus raíces).

