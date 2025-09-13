¡Queda cerrado el estadio Olímpico!    

Vista aerea del Estadio Olímpico “Fèlix Sánchez” que será escenario de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio del año 2026.

Debido al estado de avance de los trabajos de remodelación del Estadio Olímpico “Félix Sánchez”, que tiene varios meses en ejecución, el Ministerio de Deportes y Recreación, en lo adelante, ha ordenado el cierre para la realización de actividades públicas en esa instalación deportiva. La medida se ha tomado para evitar que se utilice el terreno o el área de la pista, debido a los trabajos de reconstrucción de cara los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El Ministerio de Deportes, que dirige Kelvin Cruz, aclaró que los usos que se han permitido, hasta el momento, han sido conforme a un cronograma riguroso elaborado con los ingenieros y técnicos y ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Otro evento que se permitirá el primero de enero 2026 es la celebración religiosa de la Batalla de la Fe, “donde el público solo accesará a las gradería, quedando aislada las áreas interiores donde se está trabajando en la pista”. El cronograma de trabajo implica la preparación del terreno previo a la instalación de la pista y el moderno equipamiento para atletismo, que es la fase en la que se está trabajando actualmente con la intención de lograr la calificación de categoría uno.

El Centro Olímpico continuará funcionando con normalidad.