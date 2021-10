Quico Tabar critica desventaja de la Lotería Nacional frente a ventas de bancas privadas

El administrador Teófilo Quico Tabar criticó hoy que mientras las bancas privadas actúan con sorteos y ventas por vía electrónicas, la Lotería Nacional, no ha sido dotada de herramientas electrónicas para vender sus productos, además de que no cuenta con puntos de ventas.

Al expresar un discurso en la celebración de una misa de acción de gracia, el funcionario anunció además el proceso de adquisición de máquinas electrónicas reconocidas para los sorteos de la Lotería Nacional.

«Igualmente está en la fase final la plataforma y desarrollo de software para que la Lotería pueda realizar ventas vía electrónica de sus productos», expresó.

A continuación el discurso de Tabar en la misa.

Señores: funcionarios del gobierno, Miembros del Consejo Consultivo, invitados especiales todos.

Se, por muchas razones que sectores influyentes, pasados y algunos presentes, hubiesen preferido que esta fuese una Misa de Réquiem o Misa de Difuntos; sin embargo, el Presidente Luis Abinader y el Consejo Consultivo creado por él con personas de reconocidas capacidad e integridad, encabezándolo el Arzobispo Francisco Ozoria, quien se encuentra en Estados Unidos; el Obispo oficiante Monseñor Jesús Castro; Bernardo Vega, Manuel Mora Serrano, Federico Lalane, Rafael Acevedo, Bienvenido Brito, Juan Batlle, Frank Valdez Mena y Efraím Castillo, han preferido que esta sea una Misa de Sanación. Esa es nuestra intención.

Pero conjuntamente con esa intención es necesario lograr un reordenamiento interno. Incluyendo la revisión todos los acuerdos y contratos establecidos, la mayoría de ellos sin contar con el Aval del Ejecutivo. Por eso el Consejo Consultivo buscó la asesoría de un experto externo, para lo cual aceptó el destacado jurista Dr. Francisco Álvarez (Pancho), de forma honorífica, quien coordina una auditoría jurídica.

No pretendemos desconocer nada. Al contrario, buscamos transparentar todo lo que tenga que ver con una institución y con un sector que deben ser garantía de la limpieza, pulcritud y transparencia de los anhelos o esperanza de quienes juegan. Pero para garantizar eso, la Lotería debe, además de reordenamiento, contar con herramientas que le permitan verificar que las obligaciones contractuales se cumplan.

No para quitarle funciones a otros organismos ni imponer criterios. Buscamos ser parte de las herramientas de control, en colaboración con los demás sectores del gobierno y de las propias bancas. Para que, al mismo tiempo que el sistema sea limpio, transparente y se cumplan debidamente las obligaciones, se eleve el nivel de todos.

Entendemos que la aspiración debe ser la de que la Lotería Nacional tenga vida propia. Que cumpla con el rol para el cual fue creado. Continuar con sus billetes y cualquier otro producto sin constituirse en competencia con las demás instituciones privadas de juegos de lotería. Pero resulta, que mientras las entidades privadas cuentan con decenas de miles de bancas diseminadas en todo el territorio nacional, la Lotería no tiene ni un solo punto venta ni una sola banca.

Mientras las privadas actúan con sorteos y ventas por vía electrónicas, la Lotería Nacional, además de que no cuenta con puntos de venta, tampoco ha sido dotada de herramientas electrónicas para vender sus productos. Lo que la coloca en una situación desigual.

Por eso, entendemos llegada la hora de darle inicio a una nueva etapa. Creando nuevos acuerdos y nuevos modelos que contribuyan al saneamiento, legalización y cumplimiento de todo el sector de bancas. Incluyendo la Lotería.

Aspiramos a que el sector de bancas de loterías privadas, una vez regulado y comprometido con las instituciones del gobierno, llámese Hacienda, DGII y la propia Lotería Nacional a velar por la eliminación de las bancas ilegales, contribuya, además de sus obligaciones fiscales, al pago de los sorteos que realiza la Lotería, de los cuales se benefician todos.

Y como la Lotería no cuenta con puntos de ventas, que ellos se comprometan, durante un tiempo establecido, adquirir por lo menos un billete de la Lotería para que lo vendan, ganando, por supuesto su comisión. Y que luego de terminado ese tiempo, todas las bancas se comprometan a constituirse en correas de transmisión de nuestros productos. Billetes, boletos extraordinarios o cualquier otro producto creado.

Entiendo que una vez establecido eso, el gobierno junto al sector privado de bancas de loterías, deben comprometerse a efectuar un plan inmediato de regularización. Presentándole el sector privado de bancas de loterías un listado actualizado de sus puntos de ventas regularizados, como de los no regularizados. Y que, como muestra de buena fe, el gobierno pueda darle una dispensa o tiempo en el que deben regularizarse todas.

Establecer que durante un tiempo por lo menos de 3 años no puedan crearse nuevas bancas de loterías en ningún lugar del país.

Crear, con la participación del Ministerio de Hacienda, la DGII, el Consejo Consultivo de la Lotería, una comisión con los dueños o representantes de las Concesionarias, Fenabanca y demás entidades formalizadas de bancas de loterías, donde se tracen pautas, se establezcan medidas de control y se le dé seguimiento a los acuerdos.

Debo decir que, con respecto a estas ideas varios de los sectores de bancas, incluyendo sectores mayoritarios han expresado su simpatía con estas propuestas, lo que hace posible dicho acuerdo. Sin embargo, lamentablemente otras no.

Aspiramos también a que a partir de ahora ningún administrador de la Lotería Nacional pueda firmar ni establecer Acuerdos o Contratos con el sector de bancas o cualquier otro en el que se ponga en juego las finanzas ni las prerrogativas del Estado. Que todo deba ser conocido por el Consejo Consultivo, Ministerio de Hacienda, la comisión mixta entre el Estado y los sectores de bancas, y luego de consensuado, requiera el aval de Poder Ejecutivo.

Termino diciendo que se está iniciando el proceso de adquisición de máquinas electrónicas reconocidas para los sorteos de la Lotería Nacional. Igualmente está en la fase final la plataforma y desarrollo de software para que la Lotería pueda realizar ventas vía electrónica de sus productos.

Termino expresándoles, que nuestra aspiración es la de que esta haya sido una misa como exprese de sanación. Que llame a la reflexión. Porque a pesar de los viejos deseos de que la Lotería Nacional desaparezca, estoy seguro de que Luis Abinader, sabiendo que una parte importante del país entiende que es propiedad del pueblo, no lo permitirá, sino que le dará el apoyo que sea necesario.

Agradezco su presencia. Y si no es mucho pedirles, confíen en la Lotería Nacional y en los miembros del Consejo Consultivo

Muchas gracias.

Presentan con rotundo éxito libro “Estructura de los Laberintos de la Complejidad, la Complejidad a través de la Filosofía y la Educación”.

Santo Domingo. El Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue el escenario idóneo donde estudiantes, maestros y diversas personalidades de la ciencia y la cultura, se dieron cita para presenciar la puesta en circulación del libro “Estructura de los Laberintos de la Complejidad, la Complejidad a través de la Filosofía y la Educación”, autoría del maestro Lorenzo Jorge.

“Con Júbilo y gran disposición he aceptado la invitación extendida por el autor para presentar ante esta audiencia su semblanza, en ocasión de la puesta en circulación de su libro “Estructura de los Laberintos de la complejidad”, dijo la maestra Altagracia Suero, Vice Decana de la Facultad de Humanidades, durante la introducción de dicha actividad.

En ese orden Suero, añadió que Lorenzo es sin lugar a dudas el autor que más escritos ha publicado sobre la complejidad en República Dominicana y sus publicaciones son apreciadas por sus estudiantes y colegas por evidenciar rigurosidad científica y claridad, sumados a una verdadera disposición para tratar los problemas de manera simple pero certera, como es el caso de la obra que nos regala.

Dicha obra conduce al lector por los escabrosos y cautivantes senderos de la teoría de la complejidad y del caos de un modo llano hasta recorrer los distintos conceptos que conforman la complejidad como disciplina del conocimiento.

El autor considera que los sistemas complejos fundamentales funcionan con base en unas pocas reglas y muy simples. Dichas reglas o componentes básicos oscilan entre tres y cinco elementos.

En ese sentido, el Dr. Bartolo García Molina en una breve introducción indicó lo siguiente: “La tesis minimalista del profesor Lorenzo Jorge evoca a Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Ockham postula eliminar todos los elementos accesorios en una teoría. Su propuesta se conoce como la navaja de Ockham”.

Al darle continuidad al principio de simplicidad de la teoría de la complejidad, Jorge se hace las siguientes interrogantes: ¿Existe un número limitado de componentes en la estructura de los sistemas complejos fundamentales? ¿Es el número de componentes de estos sistemas una cantidad constante o un intervalo? Si este número fuera un intervalo, ¿cuál sería dicho intervalo? Se afirma que los sistemas complejos fundamentales están constituidos por cuatro componentes fundamentales, o en su defecto, por tres o por cinco. Para este intervalo, el cuatro es el punto medio del recorrido y simultáneamente, la moda o número que posiblemente más se repite.

Esta propuesta se sustenta en el sistema complejo fundamental por excelencia, que es el Universo, cuyo ADN o materia prima fundamental está constituida por las cuatro dimensiones espacio/temporales y los cuatro campos de fuerza conocidos.

Además, en el mimo se establece que solo hay cuatro ámbitos en que se puede manifestar todo lo que existe: el ámbito físico, el químico, el biológico y el ámbito de todo lo que ha sido creado por los humanos. Se ofrece ejemplos del número de elementos básicos de que están constituidos cada uno de estos ámbitos complejos fundamentales. A través de la propuesta del intervalo 3-5, el autor hace un pequeño aporte a la teoría de la complejidad en la vertiente de ciencia básica. Además, sus planteamientos sobre las vinculaciones existentes entre complejidad, filosofía, el “Método Científico” y educación, son una autentica e innovadora muestra de ciencia aplicada.

El libro que cuenta con cuatro capítulos fue impreso por la Editora Surco y es una continuidad de la obra La Complejidad, publicado en 1999, del mismo autor.

Al encuentro asistieron Augusto Bravo, Decano de la Facultad de Humanidades (FH), Altagracia Suero, Vice Decana de la FH, e Iván Gullón, ex rector de la UASD, entre otras importantes personalidades del área académica.

Sobre el autor

Lorenzo Jorge Gómez, nace en 1958, en Santo Domingo, República Dominicana. Se gradúa de las carreras de licenciatura en Lenguas Modernas (1999), Técnico en Estadística (1988) y Certificado de Estudios Superiores en Educación (1988), en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2003, obtiene el título de Especialidad en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de dicha universidad. Su formación en el área de la complejidad es autodidacta.

Lorenzo Jorge es graduado de Licenciatura en Lenguas Modernas, Grado Asociado en Educación y Grado Asociado en Estadística. Su inquietud por mejorar cada día más como docente lo lleva a cursar estudios profesionales de Maestría en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es aquí donde perfecciona los conocimientos teóricos y prácticos más avanzados sobre la labor de ser docente-investigador, mismos que pone en aplicación durante todo su ejercicio profesional.

También ha sido consultor para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Participante en “El Pacto por la Educación”, República Dominicana, 2016. Dictó la “Primera Tertulia sobre Complejidad” (2008): auspiciada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Miembro de la Comisión para la Evaluación del Plan Decenal de Educación Superior, Mesa número 6, “Transformación Curricular”.

En estos últimos años Lorenzo tuvo la oportunidad de participar como expositor en múltiples conferencias y seminarios en las áreas de complejidad, educación e investigación científica.

Ha realizado otros estudios en el nivel de posgrado en España y China. Ingresó como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace unos 35 años y durante este tiempo impartió distintas asignaturas llegando a obtener la categoría de profesor titular de la Cátedra de Inglés Elemental, profesor del área de metodología de la investigación científica y seminario de tesis en el nivel de postgrado, miembro de la Cátedra Extracurricular Edgar Morín de dicha universidad. Además, desempeñó importantes comisiones académicas y técnicas en la Facultad de Humanidades.

