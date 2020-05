“Quién debe proveer las mascarillas para los trabajadores”, ministro de Salud responde

El ministro de Salud Pública informó hoy que el uso de mascarillas en las empresas que van ha reactivar sus labores, es una obligación tanto de las instituciones como de los empleados, ya que es una responsabilidad de todas las personas utilizar la medidas de prevención recomendadas contra el coronavirus.

“Es una combinación de todos, yo como ciudadano debo de procurar usar una mascarilla con los fines de protegerme, las empresas están colaborando en proveer a sus trabajadores de mascarillas, pero igualmente el gobierno ha estado distribuyendo una cantidad significativa a toda la población, incluso activando mecanismo de producción que se están dando en muchas comunidades”, manifestó Rafael Sánchez Cárdenas.

El ministro expresó que todas las personas deben proveerse de mascarillas en combinación del accionar de las empresas públicas y privadas.

“Lo que he observado en los barrios y comunidades que estoy visitando es qué la población ha colaborado masivamente usando mascarillas, la mayoría quiero decir, no me refiero a mucha gente imprudente que hace caso omiso a las recomendaciones”, señaló.