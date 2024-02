Para los solteros, el Día de San Valentín puede ser un simple y cruel recordatorio de que están “solos”. Para ellos no hay animales de peluche rosados, y tampoco cajas de chocolate de mala calidad en forma de corazón.

Con el propósito de ‘contrarrestar’ el día de los enamorados, y que en algunas ocasiones hace sentir fuera de lugar a algún soltero o soltera que está convencido de que no tener pareja es su estilo de vida por excelencia, el 15 de febrero las personas celebran desde el humor el “anti-San Valentín” y destacan los beneficios de la soltería.

El objetivo de la celebración del Día del Soltero es que nadie se quede sin día para homenajear el amor y que todos los solteros del mundo festejen y recuerden que no es nada malo no tener pareja. En esta jornada se invita a solteros por convicción, viudos o divorciados que se hagan un regalo a sí mismos.

La idea se gestó a finales de los años 90 como alternativa al Día de los enamorados. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing decidió enfrentarse a la sociedad tradicional china y reivindicar el orgullo de estar solteros.

Este mensaje llegaba en un contexto en el que los jóvenes, sobre todo las mujeres, sufren una presión social muy fuerte para contraer matrimonio muy pronto.

Estar soltero también es motivo de celebración. La idea se gestó a finales de los años 90 como alternativa al Día de los enamorados (Shutterstock)



¿Ser soltero es malo?

Por alguna razón la soltería o el estar soltero parece tener una connotación negativa en nuestra sociedad, razón por la cual muchas personas pueden sentirse mal cuando se encuentran en este estado; sin embargo, para diversos especialistas en relaciones sociales, nos encontramos en un buen momento para comenzar a romper ideas anticuadas con respecto a la soltería.

Ahora incluso existe un día dedicado a festejar este estado civil debido a que cada vez comienza a ser más evidente que no tiene porque ser algo malo, al contrario, estar soltero puede tener grandes ventajas.

Es por esto que, con motivo del Día Mundial de la Soltería, que se celebra el 11 de Noviembre, el psicólogo Pablo Herrera, te dice cuáles son algunas de las ventajas de estar soltero, basado en su experiencia donde “muchos de mis pacientes estaría mejor solteros pero insisten en relaciones dañinas por miedo a experimentar este estado”.

Para que esto no te pase a ti, considera todas estos beneficios que te mencionamos a continuación:

1. Todo tu tiempo y dinero te pertenece

Cuando estás soltero solo tienes que invertir en ti

A veces cuando estas soltero piensas en las cosas que harías si tuvieras pareja pero quizá no consideras todas las cosas que se dejan de hacer en pareja por falta de tiempo. Aprovecha tu tiempo solo para ver más a tus amigos, realizar los hobbies que te gustan, para ir a dónde quieras, cuándo quieras.

Por otro lado, usa este tiempo para ahorrar. Quizá muchas personas no son consientes de lo mucho que incrementan los gatos en las relaciones de pareja por las salidas, los regalos, los detalles. Si estás soltero aprovecha para disfrutar tu dinero o empezar a crear inversiones.

2. Puedes emprender nuevos proyectos sin restricciones

Estar en pareja implica que existe otra persona a la que debes considerar en la toma de tus decisiones, si bien no es “pedir permiso” tampoco es saludable crear proyecto sin considerar al otro. En este sentido la soltería te brinda total libertad en tus decisiones.

Puedes tomar decisiones libremente sin consultar a nadie y podría ser una buena oportunidad para hacer cosas arriesgadas que siempre haz deseado como irte a vivir a otro estado o país o viajar a donde quieras.

Aprovecha este tiempo para hacer cosas que no podías hacer en pareja (Especial)



3. Puedes conocer personas sin compromiso

Si bien siempre se debe tratar de tener relaciones, tanto personales como sexuales, con responsabilidad, la soltería te puede permitir experimentar sin complicaciones y descubrir qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Eso sí, siempre menciona tus expectativas a tus prospectos, para evitar confusiones.

Aprovecha la soltería para conocer gente nueva Especial



4. Te puede enseñar a identificar lo que no quieres en una relación

Probablemente al estar soltero solo nos enfocamos en lo bueno de las parejas que vemos e idealizamos las relaciones amorosas; sin embargo TODAS las relaciones, incluso las mejores que vemos, tienen problemas y cosas en las que trabajar porque no hay nada más difícil que las relaciones personales.

En este sentido, usa tu tiempo soltero para trabajar en no idealizar el romance y procesar que cuando llegue una pareja habrá muchas cosas que no serán como habías pensando; capacítate para mejorar tus habilidades de negociación en lugar de soñar con todas las cosas maravillosas que harías si tuvieras pareja.

5. Te permite examinarte trabajar en tus heridas

Probablemente no existe mejor momento para tomar la decisión de ir a un terapeuta que cuando estas soltero. Tomar terapia psicológica estando solo te permite enfocarte en ti y, sobre todo, trabajar tus relaciones pasadas, entender por qué no funcionaron y curar las heridas para no trasladarlas a tus nuevas relaciones.

Conocerte estando soltero te permitirá llegar de manera sana a una nueva relación, si es lo deseas, e incluso reflexionar si realmente quieres o no estar con alguien o solo lo deseas por presión social.

Usa este tiempo para identificar lo que buscas en una relación y elegir mejor la próxima vez (Stock)



6. Aprovecha para aprender a vivir con la soledad y a disfrutarla

Este punto está relacionado con el anterior y tiene una gran lógica pues, si lo piensas detenidamente, no hay mejor forma de aprender lo que es estar soltero (y que no es tan malo como parece) que estando soltero. Quizá esto aplica más para personas que siempre han tenido pareja y temen estar solos porque nunca lo han vivido.

Permitirse estar soltero será la única manera de darse cuenta de que no tener pareja no es el fin del mundo y que hay muchas cosas que puedes hacer cuando te encuentras en este estado.