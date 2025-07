Bun Hay Mean, también conocido como Le Chinois Marrant (El Chino Gracioso) perdió la vida al precipitarse desde el octavo piso de su domicilio. La trágica noticia se confirmó a través de un mensaje oficial.

El motivo, lamentablemente, fue un intento fallido por recuperar su teléfono celular. Su estilo se caracterizaba por abordar temas como la migración, el racismo y la identidad cultural desde el humor.

¿Quién era Bun Hay Mean?

Mean tenía más de 30 apariciones de comedia programadas para el próximo año para su gira Kill Bun , con varios espectáculos programados en toda Francia cada mes entre octubre y mayo.

The Singular Agency, que gestionaba su espectáculo en Montreal, también emitió un comunicado sobre el fallecimiento de Mean. «Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de Bun Hay Mean, justo cuando se preparaba para su espectáculo en Montreal», escribió la agencia, señalando que se reembolsarán las entradas. «Estábamos deseando darle la bienvenida. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y su familia. Descansa en paz, Bun».

Nacido en Lormont, un suburbio de Burdeos, en 1981, de padre camboyano y madre china, Mean estudió informática antes de mudarse a París para dedicarse a la comedia cuando tenía veintitantos años.

Dominique Charriau/WireImageBun Hay Mean en el estreno de ‘Le Nouveau Jouet’ en París en octubre de 2022

Tras un período sin hogar en la ciudad, Mean comenzó su carrera cinematográfica a principios de la década de 2010 con papeles secundarios en películas como De L’huile sur le Feu y The Chef , esta última protagonizada por Jean Reno. También apareció en series como Roxane, La vie sexuelle de ma pote y Reboot .

Mean saltó a la fama en la escena de la comedia parisina cuando se unió al Jamel Comedy Club en 2014 y estrenó su primer espectáculo de stand-up, Chinois Marrant dans la Légende de Bun Hay Mean , el mismo año.

Durante la siguiente década, Mean apareció en películas como Problemos y Las desventuras de Hedi y Cokeman, así como en series de televisión como Craignos y Platane . Se unió a la popularísima franquicia Astérix en su película de 2023, El Reino Medio , donde interpretó al malvado príncipe Deng Tsin Qin.

El artista iba a poner rumbo a Canadá

Pese a que su carrera despegó bajo la dirección de Guillaume Canet en la nueva cinta de Astérix y Obélix interpretando al villano Deng Tsin Qin, también tuvo papeles secundarios en filmes como El chef, la receta de la felicidad (2012), o Les Mèchants (2021).

Hay Mean estaba preparando una nueva gira por Francia y a nivel internación con su monólogo Kill Bun. “Bun Hay Mean presenta un nuevo espectáculo en el que todo vale: anécdotas personales, chistes que escuecen, improvisaciones que se salen de madre (intencionadamente o no…) y clichés que estallan en el aire. Repasa sus experiencias personales y aborda temas como la salud mental, su primer papel en el cine y toda una serie de nuevos sketches”, rezaba la descripción del espectáculo. De hecho, estaba previsto que comenzara en Montreal, Toronto, este viernes 11.

Como ha asegurado el citado medio, la fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación sobre la causa de la muerte, que por ahora se apoyan en que se trata de un accidente.