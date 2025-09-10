¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador asesinado en una universidad de Utah

¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador asesinado en una universidad de Utah

El activista político Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA y uno de los aliados más visibles del presidente Donald Trump, falleció este miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk, de 31 años y padre de dos hijos, se encontraba participando en una sesión pública ante cientos de estudiantes cuando fue atacado por un tirador que abrió fuego desde un edificio cercano. El disparo impactó en su cuello, provocando pánico entre los asistentes. A pesar de los esfuerzos médicos, su muerte fue confirmada horas después2.

El incidente ocurrió durante una ronda de preguntas y respuestas, justo después de que Kirk respondiera a una pregunta sobre violencia armada y temas de identidad de género. Las autoridades confirmaron que el sospechoso fue detenido en el campus y que el FBI ha iniciado una investigación sobre el atentado2.

Charlie Kirk nació en Illinois en 1993 y fundó Turning Point USA en 2012, con el objetivo de promover ideas conservadoras entre jóvenes universitarios. Su estilo confrontativo y su cercanía con figuras del Partido Republicano lo convirtieron en una figura influyente en la política juvenil estadounidense. Fue asesor de Donald Trump Jr. y participó activamente en campañas presidenciales y eventos mediáticos5.

Tras conocerse la noticia, el presidente Trump expresó su pesar en redes sociales: “Todos debemos orar por Charlie Kirk. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”1. También líderes como el senador Mike Lee y el vicepresidente J.D. Vance lamentaron su muerte y destacaron su papel como defensor de la juventud conservadora.

La Universidad del Valle de Utah suspendió sus actividades y reforzó la seguridad en el campus. El ataque ha generado conmoción nacional y reabre el debate sobre la violencia política en espacios académicos.

