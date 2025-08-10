Quién era Adam Turck, el actor que falleció heroicamente al intentar salvar a una mujer

Adam Turck, un actor de teatro y amante del arte, murió el 2 de agosto de 2025 en Richmond, Virginia, tras recibir un disparo cuando intervino para ayudar a una mujer que estaba siendo agredida, según informó el Departamento de Policía de Richmond y fue recogido por la revista People en Español.

Turck, de 35 años, fue testigo de una pelea de violencia doméstica en plena calle y trató de detener el conflicto. Fue entonces cuando un joven agresor de 19 años le disparó antes de quitarse la vida. Su familia describió a Adam como un héroe, destacando que, poco antes de morir, donó sus órganos para salvar otras vidas. “Eso es lo que hacen los héroes—salvan las vidas de otros”, declararon a WTVR, según People.

El actor había participado recientemente en la producción teatral Smoke del Cadence Theatre y estaba preparando la obra Dracula: A Comedy of Horrors para la próxima temporada de otoño en el Richmond Triangle Players.

En su perfil de Instagram, Turck se mostraba como un apasionado del ejercicio, el teatro y la poesía. Entre sus créditos se encuentran trabajos en proyectos como The Taylows, People Don’t Die in the Comics Anymore (2019) y Library Freaks (2018).

La familia de Adam anunció públicamente su intención de donar sus órganos para continuar salvando vidas, un gesto que refleja su espíritu altruista y la valentía con la que actuó en sus últimos momentos.

