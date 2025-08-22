Quién era el joven que murió tras caer al mar Caribe este jueves

Un joven falleció este jueves ahogado, luego de caer en su vehículo en aguas del mar Caribe, frente a la Universidad del Caribe (UNICARIBE), en la autopista 30 de Mayo, Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Ronny Ten Calvo, de 28 años, sobrino del fotoreportero Alberto Calvo, del Grupo de Comunicaciones Corripio. Además, practicaba baloncesto y laboraba en una joyería.

Según informaciones ofrecidas a Hoy Digital, el cuerpo del joven permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizan los estudios correspondientes. Será velado en la Funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas, Santo Domingo Este.

Hasta el momento, se desconoce si Ronny se lanzó al mar de manera intencional o perdió el control del automóvil.

