¿Quién era Emilio Sueños, el carismático comunicador que murió tras días hospitalizado?

Emilio García, famoso presentador y modelo venezolano conocido como ‘Emilio Sueños’, ha muerto a los 41 años.

La noticia fue confirmada por medios ecuatorianos como Ecuavisa, Expreso y El Telégrafo, que detallan que el conductor falleció el domingo 5 de octubre.

Puede leer: Encuentran a tres hombres asesinados frente a iglesia en Puerto Rico

De acuerdo con los reportes, ‘Emilio Sueños’ perdió la vida tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guasmo Sur, en Guayaquil, Ecuador, desde el miércoles 1 de octubre.

Se reportó que la causa de su muerte fue un infarto fulminante, según los medios ecuatorianos. La causa del infarto fue posiblemente provocada por el exceso de testosterona. Según su amiga Ivanna Melgar, el problema se agravó porque se inyectaba la hormona en el brazo y no en los glúteos, debido a que tenía biopolímeros en esa zona.

¿Quién fue Emilio Sueños?

Emilio Sueños se dio a conocer en la farándula ecuatoriana como panelista de programas en línea y por su estilo extravagante y sincero en pantalla.

Fue reconocido por su participación como expanelista en el programa ‘Agárrate’ de Telepremier, donde compartió con figuras como Soraya Guerrero, Mayra Jaime y Jomahira Ganchozo.

Además Emilio era una figura activa de la comunidad LGBT y un rostro querido en Orgullo Guayaquil y colaborador de Silueta X. Fundó y fue director de su academia, Emilio Models, desde donde apoyó a jóvenes con deseos de convertirse en modelos