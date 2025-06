¿Quién era la DJ Camila Gil? Lo que se sabe de su vida y muerte  

Este jueves, 5 de junio, se conoció el fallecimiento de Camila Gil, reconocida DJ trans y activista de la comunidad LGBTI. La noticia fue confirmada por la familia de la joven de 29 años a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Aunque no se han revelado las causas de su muerte, publicaciones previas en su cuenta de Instagram sugieren que enfrentaba un delicado estado de salud.

El comunicado compartido en las historias de Instagram de Camila Gil, que contaba con más de cuatrocientos mil seguidores en esta plataforma, destacó su impacto como artista y como símbolo de resistencia.

Puede leer: Uepa Tickets bloquea plataforma de reventa de boletas del concierto de Bad Bunny

“Con profundo dolor, informamos el fallecimiento Camila artista, mujer trans, DJ y referente invaluable escena electrónica comunidad Lgtbi+. Camila fue mucho más que su talento: fue un símbolo de libertad, autenticidad y resistencia. Su energía, su luz y su valentía transformaron vidas y abrieron caminos para muchas personas”, se lee en el mensaje.

Además, se pidió respeto y sensibilidad hacia su familia y seres queridos en este difícil momento: “Pedimos respeto y sensibilidad en este momento tan difícil para su familia, sus seres queridos y toda la comunidad que la amó. Su legado vivirá por siempre. Con cariño, respeto y gratitud”.

Trayectoria

Camila Gil, de 29 años, tuvo una carrera de más de una década en la música electrónica, presentándose en escenarios de ciudades como Bogotá, Cartagena y Santa Marta, así como en países como México y España. Su pasión por este género musical comenzó desde temprana edad, cuando asistía a fiestas electrónicas y observaba con admiración a los DJs en acción.

“A lo largo de su carrera, marcó con fuerza y pasión cada escenario que piso, llevando su mensaje y su arte a través de la música. energía, su luz y su valentía transformaron vidas abrieron caminos para muchas personas”, añade el comunicado.

En una entrevista con Teleantioquia en 2023, Camila expresó las dificultades que enfrentó al abrirse camino en una sociedad conservadora, destacando su papel como una de las primeras mujeres trans en la escena electrónica colombiana: “He abierto puertas donde ustedes no se alcanzan a imaginar porque al comienzo fue muy difícil”.

La artista también fue conocida por su participación en El Mariposario, un colectivo de mujeres trans de Medellín que incluye a figuras como las DJs Luna Gil y Kim Zuluaga. Este grupo se convirtió en un referente de lucha por los derechos y la visibilidad de las personas trans en la ciudad.

Camila, nacida en el barrio El Poblado y criada en Envigado, siempre supo que quería ser mujer, pero enfrentó numerosos desafíos en su camino hacia la transición de género. Su valentía y autenticidad la convirtieron en un ícono para la comunidad Lgbti+.

En los días previos a su fallecimiento, se compartió una oración en las redes sociales de Camila, pidiendo por su sanación y recuperación. “Amado Dios, fuente infinita de amor y de vida, hoy me acerco a Ti con humildad y fe, para pedirte por la salud de Camila Gil. Cúbrela con Tu luz sanadora, llena su cuerpo de fuerza, su alma de esperanza, y su corazón de paz”, se lee en la publicación.

Camila Gil no solo destacó por su talento musical, también por su capacidad para inspirar a otros con su historia de vida. En una entrevista con Thump Colombia, la DJ compartió detalles sobre sus inicios en la música electrónica, su amor por el tribal house y sus aspiraciones de presentarse en eventos internacionales como Tomorrowland.

“Me gusta mucho el tech-house, porque es algo más diferente y relajante para escuchar. Pero mi preferido sin duda, como decías, es el tribal house (…) Me encantaría llegar a tocar internacionalmente en los eventos más importantes como Mutek , ElectroSnow, Spring Festival, L.E.V., Electro Weekend o Tomorrowland. Quisiera llegar a muchas partes de verdad, pero lo que más quiero es que todo el mundo me conozca por mi talento y que me admiren por ser la primer DJ transexual en Medellín”, expresó Gil en su momento.

También habló sobre la importancia de romper estigmas y abrir espacios para nuevos talentos locales, especialmente para las personas trans: “La escena tiene que ver nuevos talentos locales y quitar tantos estigmas que hay en contra de las trans”.