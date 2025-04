¿Quién era Mario Vargas Llosa, contado por él mismo?

La mayoría de lectores conoce a Mario Vargas Llosa como el ganador del Premio Nobel de Literatura, autor de obras inmortales y figura emblemática de la generación dorada de la literatura latinoamericana. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la pluma?

En una entrevista concedida al periodista Ricardo Rocha en 1981, el escritor reveló aspectos profundos de su personalidad, sus creencias, miedos y aspiraciones. Hoy, tras su fallecimiento este domingo en Lima a los 89 años, recuperamos algunos fragmentos que ayudan a comprenderlo más allá de su legado literario.

Sobre la política y la escritura:

«No me interesa la política de una manera exclusiva, no tengo ningún interés en hacer una carrera política, pero he participado en la medida en que he opinado, he tratado temas políticos. Creo que un escritor latinoamericano no puede dejar de intervenir de alguna manera con problemas tan grandes como los nuestros, pero lo he hecho siempre desde una posición independiente. La critica me parece fundamental»

Sobre la fe:

Mario Vargas Llosa

«No tengo una fe religiosa, la perdí cuando era un niño, pero desde entonces, aunque no la tengo ni la practico, he tenido siempre un gran respeto y una gran curiosidad por la fe. Toda fe que quiere imponerse provoca en mí una gran resistencia, pero al mismo tiempo la falta absoluta de fe me parece una gran desgracia par el ser humano»

Sobre el dolor como inspiración:

«Creo que las experiencia malas han sido más estimulantes desde el punto de vista literario que las experiencias buenas. Muchas cosas que he escrito han tenido como punto de partida experiencias que han sido dolorosas, por ejemplo, mi primer novela esta basada en los años que pasé interno en un colegio, donde la vida era muy dura y donde pasé experiencias que fueron muy dolorosas».

«La felicidad es literariamente improductiva».

¿Le importaba ser el mejor?

La novela «La ciudad y los perros» de Vargas Llosa fue la que dio inicio al boom de la literatura latinoamericana. quizás el único movimiento literario de la historia que ha producido dos premios Nobel: Gabriel García Márquez y el propio Mario Vargas Llosa.

«En absoluto, porque no creo que se pueda establecer ese tipo de ranking en el campo de la literatura. Desear ser el primero creo que también es ingenuo, no es algo que se pueda alcanzar»

¿A qué aspiraba?

«Aspiro a escribir una obra que sea seria, importante, que me sobreviva. Me gustaría que algunos de mis libros sean el equivalente para mi época de libros que yo he admirado mucho, que han sido para mí muy importantes, creo que a más no se puede aspirar porque ya es totalmente incontrolable».

Con la muerte de Mario Vargas Llosa, se apaga la voz del último gran representante de una generación que transformó la literatura en nuestra lengua.

