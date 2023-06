¿Quién era Park Soo Ryun, actriz que murió tras accidente?

Park Soo Ryun, la actriz que falleció el fin de semana después de una caída fatal por unas escaleras, nació en 1984 y se destacó en el mundo del entretenimiento surcoreano por su aparición en varios musicales y, posteriormente, en el drama de Disney+ ‘Snowdrop’.

Park Young In, como se llamaba realmente, hizo su debut en el año 2018 con el musical musical ‘Il Tenore’ y después hizo su aparición en Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha y The Day We Loved.

Sin embargo, no fue hasta el 2021, que Soo Ryun incursionó en la televisión de la mano de ‘Snowdrop’, programa que la hizo conocida a nivel internacional y en el que actuó al lado de celebridades como Jisso, miembro del grupo Blackpink, Lim Soo-ho y Kim Mi-soo, quien murió inesperadamente en 2022.

Era amante a los animales, especialmente a los gatos, según sus publicaciones en redes sociales.

La mujer tenía 29 años al momento de su fallecimiento.

Accidente

Medios locales indicaron que la estrella del k-drama de Disney+, se habría resbalado por las escaleras de su casa en Jeju, Corea del sur, el pasado 11 de junio.

Posteriormente fue llevada al hospital, donde los médicos la declararon con muerte cerebral.

Además, agregaron que el funeral de Park Soo Ryun se llevó a cabo el pasado 12 de junio en el Hospital Suwon del Centro Médico Provincial de Gyeonggi en Suwon, Gyeonggi-do.

