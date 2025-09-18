Quién era Wilfort Ferdinand, el pandillero de Haití abatido por la Policía 

  • Hoy
 

Agentes policiales mataron al exlíder rebelde Wilfort Ferdinand después que abrió fuego en un puesto de control policial, informó el jueves un portavoz de la Policía Nacional de Haití. El hecho ocurrió en la ciudad costera de Gonaïves a principios de esta semana, declaró el portavoz de la policía Michel-Ange Louis Jeune.

¿Quién era Wilford Ferdinand?

Wilford Ferdinand, mejor conocido como Ti Wil fue una figura controvertida. Exlíder del Frente de Resistencia en Gonaïves, se hizo conocido con el paso de los años por sus cargos, sus problemas con la ley y sus presuntas actividades en el contexto de la inseguridad local.

Según un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, Ti Wil lideraba un grupo de unas 50 personas involucradas en diversos actos delictivos: asesinatos, extorsiones, bloqueos de carreteras, tráfico de drogas y destrucción de propiedad pública y privada.

Recibió un disparo en el pie la noche del 26 al 27 de noviembre de 2023 en Gonaïves, en un incidente que se cree está relacionado con un altercado en una discoteca o con un operativo policial en su barrio. Posteriormente, fue detenido por la Policía Nacional de Haití y hospitalizado bajo custodia policial.

Los medios locales informaron que poco después del asesinato, se escucharon intensos disparos en la zona.

Imágenes espeluznantes del asesinato se compartieron en las redes sociales, provocando protestas continuas en Gonaïves que han cerrado negocios.

Ferdinand era conocido como Kòmandan Ti Wil y lideraba el Frente de Resistencia de Artibonite. Era un aliado de Guy Philippe, otro exlíder rebelde.

 
 
