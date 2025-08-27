¿Quién es «El Mayo» Zambada, el hombre más buscado de México?

«Lo buscan por todos lados y el hombre no está ni escondido», canta una canción de Los Tucanes de Tijuana en honor a Ismael «El Mayo» Zambada.

El famoso narcotraficante de 77 años, uno de los tres fundadores y hasta hace un año el líder del cartel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable del delito de narcotráfico en una corte de EE.UU.

Zambada, quien fue capturado en México en julio de 2024, también admitió haber sobornado a policías y políticos en su país.

Se trata del fin de la historia delictiva de quien fuera de los narcos más buscados del mundo, acusado de extorsión, corrupción, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Puede leer: EEUU: inédito descenso de la población inmigrante, resultado de la política migratoria de Trump

Y el epílogo de un símbolo de la industria –El Mayo, también conocido como «El hombre del sombrero»– que ha generado admiración, historias y un puñado de muertos y casos de corrupción tras cuatro décadas en el negocio.

El corrido tumbado de Los Tucanes, que tiene 10 millones de vistas en YouTube, continúa: «La ley quiere detenerlo, los contras quieren matarlo, pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo».

Pero el mito de El Mayo, que probablemente siga siendo un mito cultural, ya no va a poder jactarse de su gran hazaña: que «nunca los habían arrestado». Y mucho menos, que se declarara culpable de narcotráfico.

Y se uniráen el destino al otro fundador y viejo aliado del cartel de Sinaloa, el Chapo, que fue sentenciado a cadena perpetua en 2019.

El juez Brian Cogan programó la audiencia de su sentencia para el 13 de enero de 2026. También dictó una enorme multa reparatoria de US$15.000 millones.

En una conferencia de prensa posterior al la audiencia judicial, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo que esto era una «victoria histórica» para las autoridades de EE.UU.

«‘El Mayo’ pasará el resto de su vida entre rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar», señaló Bondi.

«‘El Mayo era uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Su socio era ‘El Chapo’. Fueron cofundadores del Cartel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a múltiples personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror ha terminado», añadió.

De traficante a líder

La historia del Mayo, el ascenso de traficante raso a «capo de capos», como suelen bautizarlo, es una de pragmatismo, astucia y corrupción.

Después de un corto tiempo en el que fue repartidor de muebles en las calles de Culiacán, Zambada empezó en los años 70 como traficante en el cartel de Guadalajara, pionero en la industria comerciando opio, marihuana y, al final, cocaína.

Luego trabajó en el cartel de Juárez, primero como mando medio y después de líder, cada vez más cerca de Amado Carrillo, el llamado «Señor de los Cielos”. Desde ahí se cree que creó su red de contactos en Colombia, país donde hizo grandes amigos y socios productores de cocaína.

A medida que otros capos fueron muriendo o cayendo, Zambada se hizo más poderoso. Pocas veces tuvo problema con traicionar a un aliado.

Y si algo lo diferencia de los otros es que siempre mantuvo un perfil bajo. No hay casi imágenes de él.

Durante sus años de reinado se llegó a reportar se practicó cirugías para cambiar de apariencia. Que tenía muchas mujeres e hijos. Poco más.

Pasó décadas de un lado a otro entre las montañas del noroccidente de México. Era inusual que durmiera dos noches seguidas en el mismo sitio.

El más empresario de los narcos

Uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2009. Su diario en la cárcel fue luego divulgado.

En él, y en el testimonio que dio a las autoridades estadounidenses, Zambada junior contó que su padre llegó a pagar un millón de dólares en sobornos al mes.

Que su red de complicidad incluía bancos y gobiernos. Que mantenía contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

El Mayo Zambada se hizo en mito porque ha sido de los narcos más preocupados en generar un vínculo con la comunidad.

Ha sido un mecenas de El Álamo, su ranchería natal, y otros pueblos de la región de Sinaloa, financiando sus arreglos, obras y celebraciones.

Y si era de los que menos protagonismo y más arraigo social tenía, El Mayo también era el narco que menos traficaba, porque su gran contribución a la operación del Cartel de Sinaloa, más que la exportación de estupefacientes, fue crear una rama comercial para el lavado de dinero gestionado por mujeres de su familia.

Se reporta que llegó a lavar miles de millones de dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le atribuye la propiedad de importantes empresas de construcción, leche y servicios.

Por eso era el más cercano a la política, a la cultura y a las autoridades mexicanas.

También era el que más información puede dar sobre el rol del mundo legal en la inmensa industria del narcotráfico.